19-годишен с джип уби 4-годишно дете в Гривица, жандармерия усмирява селото

Тежка катастрофа с трагичен край разтърси плевенското село Гривица. Около 15:30 часа 19-годишен водач на джип е прегазил четиригодишно дете. Ударът е бил фатален, то е загинало на място.
Инцидентът е станал докато детето е пресичало платното в центъра на селото, съобщи Нова тв.
По информация на МВР пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни. Той е задържан.
Трагедията моментално предизвика напрежение в Гривица. Близки и роднини на семейството на загиналото дете се събраха на централния площад. После множеството се насочи на протест пред дома на задържания младеж.
За овладяване на обстановката и предотвратяване на ескалация на напрежението в селото има засилено полицейско присъствие и части на жандармерията.