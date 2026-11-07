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19-годишен с джип уби 4-годишно дете в Гривица, жандармерия усмирява селото

Любомир Серафимов

Редактор: Любомир Серафимов

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За овладяване на обстановката в Гривица бяха изпратени и части на жандармерията. Снимка Архив
За овладяване на обстановката в Гривица бяха изпратени и части на жандармерията. Снимка Архив

Тежка катастрофа с трагичен край разтърси плевенското село Гривица. Около 15:30 часа 19-годишен водач на джип е прегазил четиригодишно дете. Ударът е бил фатален, то е загинало на място.

Инцидентът е станал докато детето е пресичало платното в центъра на селото, съобщи Нова тв.

По информация на МВР пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни. Той е задържан.

Трагедията моментално предизвика напрежение в Гривица. Близки и роднини на семейството на загиналото дете се събраха на централния площад. После множеството се насочи на протест пред дома на задържания младеж.

За овладяване на обстановката и предотвратяване на ескалация на напрежението в селото има засилено полицейско присъствие и части на жандармерията.

За овладяване на обстановката в Гривица бяха изпратени и части на жандармерията. Снимка Архив

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