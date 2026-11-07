Пловдивчанин снима как приятел дрифтира, пред съда твърди, че клипът е от интернет

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Не успял да го спаси, шофьорът остава без книжка за година, ще плати и глоба от 1533 евро

Пловдивчанин засне от колата на свой приятел как той дрифтира на кръстовището на улиците "Лев Толстой" и "Цветан Лазаров", но когато се стигна до глоба от 1533 евро и отнемане на книжката на шофьора, заяви, че клипът е свален от интернет.

Опасните маневри били предприети към 23 часа на 2 юни т. г. и възмутен очевидец подал сигнал на телефон 112, като обяснил, че пътник в колата е заснел нарушението.

Изпратените на мястото полицаи засекли колата на съседния бул. "Санкт Петербург" и попитали пътника дали действително е направил запис. Той потвърдил и го изпратил на униформените.

После се опитал да спаси приятеля си с твърдението, че записът е от друга случка, но санкциите вече са потвърдени и от Районния, и от Административния съд в Пловдив.

Решението на втората инстанция е окончателно.