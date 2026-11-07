Орда от тротинетки минава на червено по улиците на нощна София (Видео)

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"Орда от тротинетки! Всички минават на червено, пълен хаос и никакъв контрол от страна на МВР".

Това написа потребител във фейсбук групата "Катастрофи в София". "А в същото време най-нагло искат увеличение на заплатите си!", допълва той за пътните полицаи.

"Минаваха на червено на всички светофари, без да им пука. Ще бъдат ли живи всички до сутринта", споделя Димитър Димитров.

И иронично предлага на кмета на столицата Васил Терзиев да поиска 10 милиона за тротинетки в светлината на разгорелия се наскоро спор дали трябва да бъдат отпуснати 9,6 млн. евро от общината за организацията на олимпийски квалификации по скейтборд. Предложението не мина в Столичния общински съвет само с един глас.