Опасно мръсен въздух в София

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Въздухът в София тази нощ е бил опасно мръсен, сочат данните на QRAir и АQICN.

Според глобалната платформа измерване в реално време за замърсяването на въздуха AQICN към 21:40 часа снощи в центъра на града е било "много нездравословно".

"Задушно е и не се диша", споделят живущи, като споделят, че в града мирише все едно има голям пожар.

"Има мъгла", казват още те и посочват, че видимостта в столицата е нарушена.

Причина за 60% от емисиите на фини прахови частици в града през зимата е отоплението на твърдо гориво.

Освен това, мръсният въздух през студените месеци е и поради географското разположение на София – котловина, с недостатъчно добра вентилация. Наличието на температурни инверсии, ползването на локални битови инсталации за отопление на твърдо гориво и повишен трафик в работните дни, създават условия за задържане на замърсителите в приземните слоеве.