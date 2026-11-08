Започна повторното гласуване за членове на ВСС от квотата на съдиите

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Започна повторното гласуване за членове на Висш съдебен съвет (ВСС) от квотата на съдиите. Във вчерашния ден никой от кандидатите не успя да събере нужната подкрепа. Вторият тур ще се проведе между всички 21 кандидати, като първите шест с най-много подкрепа ще бъдат избрани за членове на ВСС, припомня БТА.

Право да гласуват имат 2275 съдии съгласно избирателния списък. Изборният ден ще продължи до 18,00 ч. Гласуването е с хартиени бюлетини в 30 избирателни секции в страната, съвпадащи с броя и местоположението на окръжните съдилища. Избирателните секции за София са четири.

Процесът по отваряне на избирателната кутия, преброяването на бюлетините, установяването на тяхната действителност и съставянето на протокола за резултатите от гласуването ще бъдат извършвани в условията на видеозаснемане и видеонаблюдение, излъчвано в реално време чрез интернет сайта на ВСС.

Предвидено е до 23:00 часа председателят на избирателната комисия на Общото събрание на съдиите да се произнесе по редовността на избора и да обяви резултата от проведеното гласуване за всеки от кандидатите и имената на избраните членове на ВСС.

В четвъртък, 5 ноември, приключи изслушването на кандидатите за членове на ВСС от парламентарната квота. Предстои парламентът да избере 11 от тях - шестима за Съдийската колегия и петима за Прокурорската колегия.

Общото събрание на прокурорите вече избра своите представители във ВСС, след гласуване в два тура.

Предстои следователите да проведат изслушване на своите кандидати и да изберат представител в новия ВСС.