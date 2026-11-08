59 пожара са потушени за денонощие, един е загинал

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Общо 59 пожара са потушени в страната през последното денонощие, един човек е загинал, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" .

През последните 24 часа противопожарните екипи са реагирали на 89 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 22 пожара, от които 10 са били в жилищни сгради, седем – в транспортни средства. Без нанесени материални щети са възникнали 37 пожара.

Извършени са 22 спасителни дейности и помощни операции, от които четири са при катастрофи в транспортни средства.

Регистрирани са и осем лъжливи повиквания.