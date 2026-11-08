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Атанас Атанасов: Руските служби потопиха корабите, една от целите им бе да повлияят на изборите

Мария Нишанджиева

Редактор: Мария Нишанджиева

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Атанас Атанасов
Атанас Атанасов

Темата за войната и мира беше една успешна спекулация от страната на Йотова. Страхът е много важен инструмент, беше използвано, че войната вече е на нашите граници.

Това каза заместник-председателят на Народното Събрание Атанас Атанасов в предаването "Денят започва с Георги Любенов". 

По думите му темата с дроновете и потопените кораби също била част от нагнетяването на страха.

"Аз съм сигурен, че това беше работа на руските служби. На всички им стана ясно, че ударите по търговския флот са с няколко цели. От една страна да се повлияе на изборите в България, от друга страна да се пресече търговския флот", каза още Атанасов. 

Относно президентските избори Атанасов каза, че консолидацията на демократичните сили е достигнала някакво равнище, но не толкова максимално, че да донесе победа. 

"Опозиционните сили не са консолидирани и не са под едно знаме. Мога да дам пример, че хора от ГЕРБ си гласуваха за Йотова. Сериозният проблем пред опозицията е да бъде консолидирана", обясни той.

По думите му проруските сили в тази ситуация са били в подем. 

"Аз бях инициатор на една кръгла маса, където да съберем всички проевропейски сили. Идеята беше да се проведат вътрешни или предварителни избори, но назначаването на Андрей Гюров за премиер провали този вариант, защото той беше сложен на пистата за кандидат", каза още той. 

"Не искам да подкрепям "Прогресивна България", ние сме опозиция. Крайно време е този ВСС да си отиде. В същия момент обаче виждам с очите си, че в Министерския съвет директно кадруват кои да бъдат избрани, но да бъдат и послушни", заяви Атанасов.  

Атанас Атанасов
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