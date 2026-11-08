Кирил Вълчев: Сигурен съм, че между двете четения ще има подобрения в закона за българския език

Сигурен съм, че между двете четения ще има подобрения в закона за българския език.

Това каза избраният за вицепрезидент и досегашен генерален директор на БТА Кирил Вълчев в предаването "Денят започва с Георги Любенов".

Законът изненадващо беше подкрепен на първо четене в началото на изминалата седмица. Според закона устните и писмени изрази, съобщения, обозначения и надписи в публичното пространство, включително върху сгради, превозни средства и униформи на длъжностни лица, се изписват на български език. Допуска се транслитерация на латиница под текста на кирилица.

"Първо - надписите на български език. Разгледайте как изглеждат градовете ни, това е една визуална шльокавица. Има закон за транслитерацията, приет 2009 г. Идеята му е да се транслитерират единствено наименования. Бих препоръчал да се предвиди и задължителността на надписи на чужд език. Една туристическа държава би трябвало задължително да има табелка и на английски език, за да бъдем разбираеми", коментира Вълчев.

Бъдещият вицепрезидент коментира и изминалите избори, които двамата с Илияна Йотова спечелиха на втори тур срещу двойката Андрей Гюров - Георги Кандев.

"България за първи път избра жена президент и това изобщо не е маловажно. В момента в ЕС, заедно с Илияна Йотова, има само още три жени президенти. В историята на съюза само 12 държави са имали жени за държавни глави, а в световен мащаб - само 20 държави. Това е голям символ за нашия народ. Това показва демократичното мислене на нашия народ", категоричен бе той.

По думите му е спечелила идеята за президентство на съгласието.

"През следващите седмици и месеци голямата задача пред нас е да се опитаме да свалим това напрежение помежду си. Няма да е лесно, но нека да се опитаме да забравим това, което говориха за нас, за да бъдем заедно, да чуваме хубавите идеи от всички страни", каза Вълчев.

На въпрос какво препоръчва на наследника си в БТА, той отговори:

"За мен е важно, че аз оставям БТА във възход. Важно е, който и да я поеме, да прояви постоянство. Аз бях 20 години адвокат с доста успешна кантора, тогава всъщност аз обиколих света. От БТА пътувах, за да има национални пресклубове, за да имаме договори с агенциите на всички държави".

Кирил Вълчев поясни, че няма да се мести в резиденция, когато встъпи в длъжност, а ще остане да живее в дома си.

"Живея в центъра и ще се опитвам да си ходя пеша на работа. Аз гледам на всичко като на работа и то такава, която да поиска теб, а не ти да се стремиш към нея", заяви той.