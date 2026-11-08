Стопанската академия в Свищов празнува 90 г., създадена е с 5 млн. златни лева от дарителя Ценов

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Стопанската академия "Димитър А. Ценов" в Свищов отбелязва 90 години от създаването си.

Тържествената церемония започна в 10:30 ч. пред паметника на Дарителя до сградата на Ректората. Тържествено шествие ще премине през централната част на града до гроба на Димитър Ценов, където ще има поклонение.

Стопанската академия „Димитър А. Ценов" – Свищов, е официално открита на 8 ноември 1936 г. с указ на цар Борис III.

В документа е записано: „Учредява се въ гр. Свищовъ висше търговско училище, под името „Димитъръ Апостоловъ Ценовъ", съ цель да дава теоретически и приложни познания по отделните клонове на стопанските науки". Текстът е публикуван в сайта на свищовската академия.

В архивите е посочено още, че на 1 септември 1912 г. Димитър Ценов завещава на българската държава своето богатство от над 5 милиона златни лева за създаването в Свищов на Висше търговско училище по германски образец. Ценов определя дарението си като „скромна лепта на народния олтар".