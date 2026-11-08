Разследващ полицай взел 500 евро подкуп да "смачка" разследване, обвиниха го

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Софийска градска прокуратура (СГП) привлече към наказателна отговорност разследващ полицай от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) затова, че е взел 500 евро подкуп, съобщиха от държавното обвинение.

Според събраните до момента доказателства рушветът е получен на 6 ноември, около 15 ч., в района на кръстовището на бул. „Христо Ботев" и бул. „Тодор Александров".

Сумата била поискана и получена, за да извърши действия по служба, като изпрати разследвано от него досъдебно производство на прокуратурата с мнение за прекратяване, както и да съдейства за прекратяването му.

Корумпираното ченге е с мярка за неотклонение „парична гаранция" в размер на 3000 евро.

При определяне на вида на мярката за неотклонение е съобразено рязкото влошаване на здравословното състояние на обвиняемия, който е приет в болница.

Разследването по досъдебното производство се провежда от Следствения отдел при Софийска градска прокуратура под надзора на СГП.