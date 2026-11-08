Почетоха паметта на загиналите български воини на фронтовете в Северна Македония и Румъния

С възпоминателни церемонии в Република Северна Македония и в Румъния бе почетена паметта на загиналите български военнослужещи, загинали и погребани извън границите ни.

Българска делегация бе водена от заместник-министъра на отбраната Катерина Граматикова-Иванова.

На 7 ноември на българското военно гробище в село Цапари, община Битоля, се състоя тържествена церемония и църковен ритуал за отбелязване на Архангелова Задушница, съобщиха от Министерство на отбраната.

Зам.-министър Граматикова се поклони на святото за българската военна история място. В с. Цапари са намерили своя вечен покой над 200 български воини, загинали на Македонския фронт по времето на Първата световна война.

Тя подчертава, че за българския народ воинската памет е неразделна част от националната идентичност. „Тя ни свързва с поколенията, които са защитавали България и ни напомня, че свободата, мирът и сигурността не са даденост, а ценности, които трябва да бъдат отстоявани с отговорност, мъдрост и решимост", каза още заместник-министърът.

Пред паметника на загиналите български офицери и войници по време на Първата световна война са положени венци и цветя от името на министъра на отбраната, началника на отбраната, посолството на България в Скопие, Съюза на ветераните от войните в България, представители на българската общност в Република Северна Македония. В църква „Св. Георги" в с. Цапари е отслужена заупокойна панихида. Цветя са положени и на паметниците на български офицери в двора на църквата.

В тържествената церемония участвали също посланикът на България в Скопие Желязко Радуков, началникът на НВУ „Васил Левски" бригаден генерал Станчо Кайков, директорът на дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание в Министерството на отбраната Людмил Михайлов, началникът на Централното военно окръжие полковник Георги Георгиев, курсанти от НВУ, членове на Съюза на ветераните от войните.

Ден по-рано, на 6 ноември, българската делегация е участвала във възпоминателни ритуали по повод Архангелова Задушница и поднесе венци и цветя пред паметника на 193-ма български офицери и войници в района на с. Дреново, общ. Кавадарци, в района на българско-германското военно гробище в град Прилеп и паметника на загиналите български офицери и войници в двора на църквата в с. Беранци.

На 7 ноември представители на Министерството на отбраната, ВВМУ и военно-патриотичните съюзи участвали във военен ритуал и заупокойна панихида на Международното военно гробище „Мирча чел Бътрън" („Mircea cel Batran") край с. Мирча вода в Румъния. Положени са венци от името на министъра на отбраната, началника на отбраната, Висшето военноморско училище.