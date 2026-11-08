183 пловдивски полицаи с награди за високи резултати

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Отличията се дават по повод професионалния празник на служителите в МВР - Архангеловден

183-ма служители на пловдивската дирекция на МВР бяха отличени за проявена инициативност и постигнати високи резултати по повод професионалния празник на полицията днес. С ”Почетен знак на МВР" III степен от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев е удостоен заместник-директорът комисар Радослав Начев, съобщиха от МВР.

Също от името на министъра индивидуална парична награда получават 9 полицаи от подразделенията на дирекцията, а колективна – други 5-ма. На 8 е обявена благодарност и 22-ма са с писмена похвала.

Със заповеди на заместник-министър и главен секретар на МВР писмена похвала се отправя към 30 служители. Същата награда получават още 103-ма техни колеги от директора на пловдивската полиция и петима - от началници на районни управления.