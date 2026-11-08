Делото срещу военния, прострелял двама при спор за паркиране в Пловдив, тръгва отначало

Условната присъда от 3 г. на Димитър Христакев е произнесена без необходимия правен анализ, смятат във втората инстанция

Военно-апелативният съд върна за ново разглеждане на първата инстанция делото срещу редник Димитър Христакев, извадил пистолет при разправия за паркиране и прострелял двама души с един куршум. В края на октомври м. г. той беше признат за виновен, че на 23-и същия месец, но през 2023-а, при превишаване на пределите на неизбежната отбрана е направил опит да убие Марио Маринов и е държал патрони без разрешително.

На тази дата Христакев оставил колата си на ул. "Въча", за да си купи храна от близкия китайски ресторант. Така запушил гаража на Марио Маринов, който стоял на мястото и когато военният се върнал, го попитал него ли чака. Маринов твърди, че Христакев му отговорил: "Ще чакаш, колкото е необходимо!" Това ядосало Маринов, който нанесъл на другия два удара в корема. Тогава военният извадил пистолет и стрелял, куршумът минал първо през тялото на Маринов, после през крака на друг мъж, присъствал на инцидента - Димитър Методиев, и накрая се забил с гараж.

Според апелативните магистрати присъдата е произнесена без необходимия правен анализ и съответстващи на закона аргументи защо се приема, че става дума за превишаване на неизбежната отбрана. "От гледна точка на обективността следва да бъде посочено, че в мотивите си първоинстанционният съд е приел, че действията на Маринов не са били внезапни или неочаквани спрямо Христакев, поради обстоятелството, че между двамата има реплики и разгорещен диалог по повод на неправилно паркиране, приближаване от пострадалия към подсъдимия, който е възприел създалата се обстановка като заплаха и е очаквал физическо нападение. Относно нанесените удари от Маринов на подсъдимия - съдебната практика е категорична, че отбраняващият се не е длъжен да използва абсолютно същото средство, с което е нападнат, а именно в конкретния случай с юмруци, а оръжие може да се използва правомерно само ако това е единственият начин да се отблъсне нападението. Аналитична дейност и правни аргументи в тази насока не са изложени в мотивите към атакуваната присъда" смята съставът на втората инстанция.

Предстои делото да бъде разпределено отново във Военния съд в Пловдив.