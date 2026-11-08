Велислава Петрова: България е солидарна с Полша

Министърът на външните работи Велислава Петрова изрази съболезнования на полския си колега Радослав Шикорски, както и на народа на Полша за жертвите след вчерашната стрелба в Краков.

"Мислите ни са със семействата на загиналите, а на ранените, включително на полицаите, които са спрели нападателя, пожелаваме бързо възстановяване", написа в Екс Велислава Петрова.

Шестима загинаха при атаката в събота следобед в района на Главния пазарен площад в центъра на Краков. Нападателят e подкарал автомобила си сред хората на площада и е започнал да стреля през прозореца по тях на случаен принцип с дългоцевно оръжие. При нападението бяха убити шест души, а ранените са 16, включително двама полицаи и самият извършител, пише БТА. Полският премиер Доналд Туск съобщи, че трима души са намерени мъртви в дома на извършителя, а по-късно полицията информира, че това са 53-годишния му баща, 52-годишната майка и 20-годишната му сестра.