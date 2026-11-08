ЕК: В Ню Йорк България се присъедини към призива Русия да прекрати огъня и да се включи в преговори за мир

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Европейската комисия обяви, че България се е присъединила към общото изявление за Украйна от 23 септември 2026 г. в Ню Йорк преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН.

Това става ясно от писмен отговор на зам.-председателя на ЕК Кая Калас от 6 ноември на въпрос, зададен от българските евродепутати Радан Кънев (ЕНП/ДБ), Никола Минчев и Христо Петров ("Обнови Европа").

Калас представи изявлението от името на Европейския съюз, 27-те държави членки и партньорските държави.

С документа те призоваха "Русия да прекрати агресията си, да приеме незабавно и безусловно прекратяване на огъня и да се включи в преговори за справедлив и траен мир". Общата позиция включваше и призив за защита на търговското корабоплаване и свободата на навигация в Черно море.

Питането на българските евродепутати е в резултат на различните сигнали, идващи от българските институции. Позицията на Външно министерство бе, че България се е присъединила към изявлението. Същевременно президентът Илияна Йотова заяви, че предложенията на българската страна за промени в текста не са били приети.

На въпросите на евродепутатите какви са били те, Калас ги насочи за отговори към компетентните по тази тема български институции.