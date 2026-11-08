Георг Георгиев: Колосалната лъжа с писмото до ЕК е повод за оставка

"Такава колосална лъжа, каквато видяхме с писмото на финансовия министър Гълъб Донев до ЕК за пренасочване на средства от втория пенсионен стълб към НОИ, е повод за оставка".
Това заяви бившият външен министър Георг Георгиев в предаването "Неделя 150" по БНР.
По думите му управляващите е можело да излязат от ситуацията и да кажат, че това е обсъждано, но няма да се прави, защото не е добра стъпка.
"Те започнаха да шикалкавят и да хвърлят камъни по опозицията. В крайна сметка се видя, че опозицията е била права. Това е симптом за едно много по-сериозно заболяване, което ще видим в сметките си сега за отопление, за ток и в магазините. Защото това правителство с това обещание дойде - да се бори с инфлацията, но с бюджета си то помпа инфлацията", каза Георгиев.
Той коментира и бюджет 2027, който беше представен в края на миналата седмица в УНСС. Според Георгиев представянето му в университета е било тактика, за да не се коментира самият бюджет, а това къде е представен.
"Видяхме един много уплашен финансов министър, който не беше убеден много в стойността на този бюджет, и едно твърде превъзбудено отношение от хора, които не разбират от бюджет, включително и министър-председателят. Показателите, които този бюджет залага, освен да вдигат дълга, инфлацията и дефицита, друго не говорят", категоричен бе бившият външен министър.
"Сметната палата констатира това, което ѝ дадоха указания да констатира. Опитаха се да антидатират, така че да прехвърлят от болната на здравата глава - едни техни неспособности в момента да се справят с бюджета, да ги оправдаят с предишните правителства и да кажат, че този огромен дефицит, който заложиха в бюджета за 2026 г., е този, който им завещало предишното правителство. Което е тотално невярно. Като се извадят разходите за отбрана и като се направи дерогацията, нашият дефицит ставаше 3%, колкото е по Маастрихтските критерии за влизане в еврозоната. Нали някой не си представя, че ЕК гледа в небето и като ѝ подадеш данни, тя ги взема за чиста монета и на юнашко доверие се хвърля и приема", коментира Георгиев.