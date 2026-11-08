Георг Георгиев: Колосалната лъжа с писмото до ЕК е повод за оставка

"Такава колосална лъжа, каквато видяхме с писмото на финансовия министър Гълъб Донев до ЕК за пренасочване на средства от втория пенсионен стълб към НОИ, е повод за оставка".

Това заяви бившият външен министър Георг Георгиев в предаването "Неделя 150" по БНР.

По думите му управляващите е можело да излязат от ситуацията и да кажат, че това е обсъждано, но няма да се прави, защото не е добра стъпка.

"Те започнаха да шикалкавят и да хвърлят камъни по опозицията. В крайна сметка се видя, че опозицията е била права. Това е симптом за едно много по-сериозно заболяване, което ще видим в сметките си сега за отопление, за ток и в магазините. Защото това правителство с това обещание дойде - да се бори с инфлацията, но с бюджета си то помпа инфлацията", каза Георгиев.

Той коментира и бюджет 2027, който беше представен в края на миналата седмица в УНСС. Според Георгиев представянето му в университета е било тактика, за да не се коментира самият бюджет, а това къде е представен.

"Видяхме един много уплашен финансов министър, който не беше убеден много в стойността на този бюджет, и едно твърде превъзбудено отношение от хора, които не разбират от бюджет, включително и министър-председателят. Показателите, които този бюджет залага, освен да вдигат дълга, инфлацията и дефицита, друго не говорят", категоричен бе бившият външен министър.

"Сметната палата констатира това, което ѝ дадоха указания да констатира. Опитаха се да антидатират, така че да прехвърлят от болната на здравата глава - едни техни неспособности в момента да се справят с бюджета, да ги оправдаят с предишните правителства и да кажат, че този огромен дефицит, който заложиха в бюджета за 2026 г., е този, който им завещало предишното правителство. Което е тотално невярно. Като се извадят разходите за отбрана и като се направи дерогацията, нашият дефицит ставаше 3%, колкото е по Маастрихтските критерии за влизане в еврозоната. Нали някой не си представя, че ЕК гледа в небето и като ѝ подадеш данни, тя ги взема за чиста монета и на юнашко доверие се хвърля и приема", коментира Георгиев.