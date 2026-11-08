Повече от 150 чувала с червен пипер изплували на див плаж край Синеморец

Над 150 чувала с червен пипер са изплували от морето на див плаж край Синеморец, става ясно от публикация във фейсбук на кмета на Царево Марин Киров. Предполага се , че това е част от товара на ударения от три дрона край Шабла кораб CONTSHIP JET в края на октомври.

Въпреки че плажовете са изключителна държавна собственост, кметът е притеснен от тежестта на проблема със стотиците чували с червен пипер. Той информира, че е в непрекъсната комуникация с областния управител на Бургас и уверява, че общината ще съдейства за почистването на плажа.

"Нека се има предвид, че това ще отнеме време, защото първо трябва да изчакаме прокуратурата да издаде разпореждане, а самият плаж е изключително трудно достъпен.

Да, не сме длъжни да го правим, каквито гласове чувам, но разбирането за отговорност към природата и междуинституционалното взаимодействие са водещи", коментира Киров.

Кметът настоява за изработване на механизъм за почистване на бреговата ивица, тъй като тези случаи вероятно ще зачестят.

"Ако това се повтаря - морето изхвърля различни товари по плажовете и скалите, държавата трябва да отпусне средства на Областна администрация Бургас за тези дейности", категоричен е кметът на Царево.

На 2 ноември морето изхвърли корабен контейнер в района между плаж „Арапя" и къмпинг „Оазис" край Царево. Впоследствие край Синеморец беше изхвърлен и изотанк, за който областният управител на Бургас съобщи, че е празен. На 3 ноември беше съобщено и за втори контейнер, забелязан в близост до местността „Бутамята" край Синеморец.