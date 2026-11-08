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Две патрулки бдят за реда в разбуненото село Гривица, където млад шофьор сгази 4-годишно дете

Дима Максимова

Редактор: Дима Максимова

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За овладяване на обстановката в Гривица бяха изпратени и части на жандармерията. Снимка Архив
За овладяване на обстановката в Гривица бяха изпратени и части на жандармерията. Снимка Архив

Две патрулки следят за ново разгаряне на напрежението в плевенското село Гривица, след трагедията с четиригодишно дете, прегазено от местен младеж. Инцидентът предизвика размирици в селото в събота и се наложи намесата на полиция и жандармерия. Според кмета Петър Георгиев обстановката на Архангеловден е спокойна.

В селото все още патрулират два полицейски автомобила. Единият е пред къщата на бабата и дядото на младежа, който блъсна и уби с джип „Сузуки" четиригодишно дете в събота следобед. Другият полицейски автомобил е пред дома на загиналото дете, пише БТА.

Нощта е преминала без нови ескалации, няма прииждащи хора от други населени места. Кметът не знае все още кога ще бъде погребението за детето.

В събота следобед, около 15 ч., четиригодишно дете загина на място, докато пресича ул. „Александър Стамболийски", блъснато от правоспособен шофьор, роден през 2008 г.

18-годишният шофьор е задържан за 24 часа по закона за МВР.

Работата по изясняване на причините и обстоятелствата около произшествието продължава, допълни старши експерт Цветкова. Образувано е досъдебно производство под контрола на Окръжна прокуратура - Плевен.

За овладяване на обстановката в Гривица бяха изпратени и части на жандармерията. Снимка Архив

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