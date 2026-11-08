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Президентът Йотова към полския народ: Мислите и съпричастността ни са с Вас

Дима Максимова

Редактор: Дима Максимова

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Президентът Илияна Йотова изказа съпричастност с полския народ.
Президентът Илияна Йотова изказа съпричастност с полския народ. Снимка: Георги Палейков

Държавният глава Илияна Йотова изпрати съболезнователно писмо до президента на Република Полша Карол Навроцки по повод трагедията в Краков, при която шестима души загубиха живота си, а десетки други бяха ранени, след като мъж откри стрелба в центъра на града.

В писмото българският държавен глава подчертава, че нападението срещу мирни граждани на централния площад в Краков е акт на насилие, който не може да бъде оправдан. Илияна Йотова посочва още, че България осъжда тази проява на агресия и изразява пълна подкрепа за усилията на полските власти в този момент, съобщават от прессекретаариата на Президентството.

„Споделям болката на полския народ и изразявам своята най-искрена солидарност. Няма думи, които да утешат близките в подобен момент, но искам да знаете, че мислите и съпричастността ни са с Вас и с всички засегнати от тази трагедия", заявява още българският президент.

Илияна Йотова изразява съболезнования и съчувствие от името на българския народ и от свое име към близките и роднините на загиналите и пожелава бързо възстановяване на пострадалите.

Президентът Илияна Йотова изказа съпричастност с полския народ.

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