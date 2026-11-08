Сблъсък на няколко коли затвори пътя Русе -Варна, има пострадали

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Катастрофа с няколко автомобила затвори за движение пътя Русе – Варна, съобщиха от ОДМВР - Русе.

Инцидентът е станал в участъка след магазин „Джъмбо" в посока Разград. Сигналът за произшествието е подаден в 12:14 часа на телефон 112. На място са изпратени екипи на Центъра за спешна медицинска помощ, които оказват помощ на пострадалите и ги транспортират до лечебни заведения, съобщи БТА.

На мястото на инцидента работят полицейски екипи, които изясняват причините и обстоятелствата. Пътят е затворен. Автомобилите се пренасочват по обходни маршрути.

От МВР призоваха шофьорите да спазват указанията на полицейските служители и да използват обходните маршрути.