Пловдив се преклони пред погребаните тук британци, загинали в Първата световна война (Снимки)

Присъстващите отправиха обща молитва в памет на починалите, след което бяха поднесени венци и цветя пред мемориалния им паметник

Церемония в памет на британските военнослужещи и цивилни, загинали по време на световните войни, се проведе на Централните гробища в Пловдив. В поклонението участваха посланикът на Великобритания Н. Пр. Натаниъл Копси, аташето по отбраната на Великобритания подполковник Матю Уолкър, британският свещеник отец Патрик Ъруин, зам.-областният управител Рангел Матански, зам.-кметът на Пловдив Николай Душков и граждани на двете страни, съобщиха от общината.

В рамките на церемонията бе отдадена почит на 56-те британски войници, загинали по време на Първата световна война, чиито гробове се намират в траурния парк, както и на всички военнослужещи и цивилни, загубили живота си във войните. Възпоменанието е свързано с Деня на примирието (Armistice Day), който се отбелязва на 11 ноември - датата, на която през 1918 г. влиза в сила примирието, сложило край на бойните действия през Първата световна война. Във Великобритания денят е известен и като Ден на възпоменанието (Remembrance Day), а негов символ е червеният мак.

По време на церемонията присъстващите отправиха обща молитва в памет на загиналите, след което бяха поднесени венци и цветя пред мемориалния паметник на британските военнослужещи, отдали живота си по време на двете световни войни.