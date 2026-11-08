Демерджиев към полицаите: Пътят, по който ви водим, е труден и тежък, но и много благодарен

"Пътят, по който ви водим, е труден и тежък, но и много благодарен. Ако успеем да го извървим, а аз вярвам, че ще успеем, вие, българските полицаи, ще получите одобрението, симпатиите, привързаността на българските граждани. Вярвам, че с общи усилия ще успеем". С тези думи се обърна към полицаите вътрешният министър Иван Демерджиев на тържествената церемония по повод професионалния празник на българската полиция. 8 ноември бе отбелязан в двора на Главна дирекция „Национална полиция", съобщиха от пресцентъра на авътрешното ведомство.

Министър Иван Демерджиев подчерта отговорността на служителите да бъдат пазители на държавността, живота, здравето и правата на гражданите, да отстояват закона и да възстановят чувството за справедливост в обществото. Той благодари на полицаите за доверието, отдадеността и готовността им да следват общата мисия. Министърът им пожела здраве, благополучие и да продължават да служат с чест и достойнство.

И. ф. главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов определи празника като ден на признателност, гордост и равносметка.

„Да бъдеш полицай е много повече от професия. Това е призвание, дълг и осъзнат избор. Избор, който изисква чест, достойнство, морал, воля и готовност да поставиш сигурността и живота на другите пред собственото си спокойствие", посочи главен комисар Николов. По думите му доверието на обществото е най-ценният капитал на институцията и се заслужава с прозрачност, справедливост и безкомпромисно спазване на закона.

Директорът на Главна дирекция „Национална полиция" главен комисар Емил Пармаков отдаде признателност към всички полицаи, които ежедневно, често при трудни условия и с риск за собствения си живот, изпълняват своя професионален дълг. Главен комисар Пармаков благодари на колегите си за смелостта, упоритостта и отдадеността в борбата с престъпността.

Традиционно освещаване на знамената извърши главният секретар на Светия синод епископ Герасим. В знак на признателност бяха поднесени венци и цветя пред паметника на полицейските служители, загинали при изпълнение на служебните си задължения.

На тържеството присъстваха политическото и професионално ръководство на министерството, директорите на главни, областни и административни дирекции в МВР и други гости.