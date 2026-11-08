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22 пияни и 7 с положителен тест за дрога хванаха полицаите за ден

Дима Максимова

Редактор: Дима Максимова

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12 от хванатите пияни зад волана са за съд - карали с над 1.2 промила
12 от хванатите пияни зад волана са за съд - карали с над 1.2 промила Снимка: Снимка: Архив

В рамките на изминалия ден са установени  22 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол, сочат междинните резултати от специализираната  операция на МВР.  12 от шофьорите са за съд - карали с над 1.2 промила. 10 от хванатите са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират седем, а трима са отказали тестване.

14 439 моторни превозни средства са проверени в рамките на специализираната полицейска операция през изминалия ден. Извършен е контрол на 17 988 водачи и пътници. Съставени са 3692 фиша и 272 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори, уточняват от пресцентъра

12 от хванатите пияни зад волана са за съд - карали с над 1.2 промила

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