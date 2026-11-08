Над 1000 съдии вече гласуваха за своите представители във ВСС

1091 съдии са гласували до 13 часа за своите представители в Съдийската колегия на ВСС. Общо право на глас имат 2275.
Това е втори ден на гласуване, което се извършва само с хартиена бюлетина по окръжни райони. В събота те не успяха да излъчат членове на колегията, тъй като нито един от 20-те кандидати не получи подкрепата на повече от половината от гласувалите.
Днес избрани ще бъдат шестимата, получили най-много гласове. Прокурорите вече избраха своите представители, последни са следователите.
В сравнение със събота избирателната активност е малко по-слаба. Вчера до 13 часа бяха гласували 1214, или 53,36%, а сега 47,96 %.
Гласуването ще продължи до 18 часа. В първия ден избирателна активност достигна 82,20 %, като правото си на глас упражниха 1870 магистрати.