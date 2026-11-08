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Над 1000 съдии вече гласуваха за своите представители във ВСС

Ана Михова

Ана Михова

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Продължава гласуването на съдиите за ВСС Снимка: Велислав Николов
Продължава гласуването на съдиите за ВСС Снимка: Велислав Николов

1091 съдии са гласували до 13 часа за своите представители в Съдийската колегия на ВСС. Общо право на глас имат 2275. 

Това е втори ден на гласуване, което се извършва само с хартиена бюлетина по окръжни райони. В събота те не успяха да излъчат членове на колегията, тъй като нито един от 20-те кандидати не получи подкрепата на повече от половината от гласувалите. 

Съдиите от София гласуват в четири избирателни секции. Две от тях са в Съдебната палата, като в събота дори се изви малка опашка. Снимка: Велислав Николов
Съдиите от София гласуват в четири избирателни секции. Две от тях са в Съдебната палата, като в събота дори се изви малка опашка. Снимка: Велислав Николов

Днес избрани ще бъдат шестимата, получили най-много гласове. Прокурорите вече избраха своите представители, последни са следователите.

В сравнение със събота избирателната активност е малко по-слаба. Вчера до 13 часа бяха гласували 1214, или 53,36%, а сега 47,96 %.

Избирателната секция във ВАС Снимка: Велислав Николов
Избирателната секция във ВАС Снимка: Велислав Николов

Съдията от СГС Петър Сантиров гласува в Съдебната палата. Снимка: Велислав Николов
Съдията от СГС Петър Сантиров гласува в Съдебната палата. Снимка: Велислав Николов

Гласуването ще продължи до 18 часа. В първия ден избирателна активност достигна 82,20 %,  като правото си на глас упражниха 1870 магистрати.

Продължава гласуването на съдиите за ВСС Снимка: Велислав Николов
Съдиите от София гласуват в четири избирателни секции. Две от тях са в Съдебната палата, като в събота дори се изви малка опашка. Снимка: Велислав Николов
Избирателната секция във ВАС Снимка: Велислав Николов
Съдията от СГС Петър Сантиров гласува в Съдебната палата. Снимка: Велислав Николов

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