Експерти: Дроновете в Черно море засега не обезпокояват особено рибите и мигриращите птици

Предстои зимното мигриране на птиците в Шабленското и Дуранкулашкото езеро. „Ударите с дронове могат да причинят локално безпокойство на пернатите, но да говорим за голямо влияние е пресилено. Има проблем при използването на дронове при гнезденето на някои видове хищни птици, но не става дума за нашия регион", каза Михаил Илиев, експерт в Българското дружество за защита на птиците.

„Войната между Русия или Украйна продължава вече доста години, но миграцията на птиците си остава постоянна, независимо от военните удари. Не мисля, че дроновете могат да окажат някакво съществено влияние на прелета на птиците. Но това е хипотеза, няма проучвания по въпроса", допълва експертът. Допуска, че може да се предполага някакво локално безпокойство на определени ята или преместването им, но инстинктът за миграция е много по-силен от локални препятствия, които те срещат.

Прелетът на птици беше по интензивен през септември – началото на октомври. Става дума за щъркели, пеликани, хищни птици. Сега зависи от температурите. „Обикновено при първите по-сериозни застудявания ще се увеличи броят на зимуващите птици, които летят по миграционния път. Вече чакаме различни видове патици, потапници, гъски, някои дъждосвирци, пойни птици също мигрират. Основно водолюбите птици се установяват района на Бургас, по-малко в района на Шабленското и Дуранкулашкото езеро, както и в големите язовири в страната", казва още Илиев.

„Очакваме по-малко червеногуши гъски за зимуват у нас тази зима. Но всичко зависи от времето. Обикновено правим преброявания през януари. Ако през този период времето е било достатъчно студено – с валежи и ниски тимрератури, ще има птици. И тази година ще правим национално преброяване", добавя експертът.

„Всяко нарушаване на навиците на рибите и на спокойствието им им влияе. Всеки шум, вибрация, облъчване има своето въздействие. При добро време, което е лукс напоследък, лодки и кораби влизат в морето. Те са предупреждавани своевременно от Центъра за наблюдение да напуснат при опасност. Това нарушава възможностите им за работа. В момента се лови лефер, барбун, сафрид. Който има квота за калкан, прави улов", казва Нелко Йолданов, председател на местната инициативна рибарска група „Шабла – Балчик – Каварна".

„Но атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море определено ще ограничат дейността. От друга страна корабите, които потъват, контейнерите, които плават, нарушават сигурността в морето. Увеличава се възможостта от различни видове замърсяване. Но дроновете, с които се атакува, се усъвършенствани и имат автономност. Могат да стоят с дни в морето и, ако има цел, да се активират", обяснява Йорданов.

„Тъй като теченията по нашето крайбрежие са по посока север-юг, има останки от дронове, основно въздухоплавателни. Но рибарите вече се инструктират редовно, имат и опит, така че сигнализират своевременно. И в морето, и по брега се намират останки от устройства, но няма информация те да носят взривни вещества.", каза още той.

"Рибарите се притесняват за бизнеса си. Получат инструкции да се оттеглят към брега. Притесняват се, освен за бизнеса и доходите си, тъй като морето не позволява всеки ден да се работи през есенния сезон, вече и за сигурността си. В резултат на военните действия никой не може да отговори дали може да се очаква намаляване на рибата в Черно море. Риба има в момента, тя следва естествения си биологичен път, сега е в есенна миграция. Понеже ударите не са системни, могат да окажат локално влияние върху движението на пасажите", добави Йорданов.