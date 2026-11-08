Камион с прасета се обърна в Прохода на републиката, пропускат движението поетапно

Камион, натоварен с прасета се е преобърнал в Прохода на републиката. Инцидентът е станал около 12 ч. в района на Мишеморков хан. След катастрофата товарният автомобил се е запалил, но шофьорът е успял да излезе от кабината. Прасетата също са изкарани от ремаркето, по данни на полицията.

Временно движението на превозни средства е двупосочно в една лента по пътя Мишеморков хан – Лагерите през прохода поради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура". Трафикът се регулира от пътната полиция.