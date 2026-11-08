ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мария Оряшкова: Карма е да връчвам златото на Иван...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Камион с прасета се обърна в Прохода на републиката, пропускат движението поетапно

Дима Максимова

Дима Максимова

[email protected]

4516
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: I see you КАТ - Велико Търново/Ilian Hristov Nedev
Снимка: I see you КАТ - Велико Търново/Ilian Hristov Nedev

Камион, натоварен с прасета се е преобърнал в Прохода на републиката. Инцидентът е станал около 12 ч. в района на Мишеморков хан. След катастрофата товарният автомобил се е запалил, но шофьорът е успял да излезе от кабината. Прасетата също са изкарани от ремаркето, по данни на полицията.

Временно движението на превозни средства е двупосочно в една лента по пътя Мишеморков хан – Лагерите през прохода поради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура". Трафикът се регулира от пътната полиция.

Снимка: I see you КАТ - Велико Търново/Ilian Hristov Nedev

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На голям зъл пес трудно се посяга, нали? (Видео)