Радан Кънев: Радев отговаря за дълга, който оставя на децата ни

Кабинетът „Радев" разполага със самостоятелно мнозинство, носи пълната политическа отговорност за Бюджет 2027 и за посоката на държавния дълг. Това заяви председателят на „Демократи за силна България" и евродепутат от ЕНП/ДБ Радан Кънев в предаването „Неделя 150" по БНР.

Според Радан Кънев най-сериозният сигнал в тригодишната бюджетна рамка е предвиденото утрояване на годишното дългово бреме до 2029 г. Той посочи, че кабинетът има мнозинството да започне реформи още сега и дължи на гражданите конкретен план за намаляване на дефицита.

„И ако една власт не се занимава с друго, освен да мрънка и да се оплаква от предишни власти, ние трябва много ясно да ѝ посочим, че това не става така в демокрацията", заяви Радан Кънев.

„Едно е да мрънкаш в качеството си на шеф на Военновъздушните сили и да напуснеш. Второ е да мрънкаш в ролята си на президент, който няма преки правомощия по отношение на ежедневния живот на гражданите. Съвършено различно е да излезеш, да направиш партия, да кажеш: „Дайте ми цялата власт, дайте ми мнозинство. Не искам сглобки, не искам с тия да работя." Чудесно. И хората му дадоха тази власт. Това означава, че в момента той има пълната отговорност", добави председателят на ДСБ.

По повод сравнението с камиона, засилен към пропастта, Радан Кънев попита каква посока предлага кабинетът: „Да, тежка е властта, тежък е камионът. Естествено. Кой е този път? Докъде ще стигнем?"

Евродепутатът очерта два приоритета за бюджета - да се даде възможност на частния сектор да произвежда повече, без допълнителна тежест от по-високи данъци и осигуровки, и да се ограничат трайно държавните разходи.

„Ако му увеличим днес данъците и осигуровките, той няма да прави повече. Той ще прави по-малко", заяви председателят на ДСБ. По думите му съкращаването на незаети щатове и еднократният данък върху свръхпечалбата не дават отговор как приходите и разходите ще се доближат в следващите години.

Радан Кънев се обяви срещу пренасочването на средства от личните пенсионни партиди към НОИ.

„Аз искам да видя как ще стигнем дотам, че след 20 години нашите деца да не се разоряват под натиска на нашите пенсии", каза Радан Кънев. Той призова кабинета да потърси опозицията и експертите за дългосрочно съгласие по пенсионен модел, който съчетава солидарната система със защитени лични спестявания.

Подкрепата за Андрей Гюров показва потенциала на проевропейската десница, смята Радан Кънев. По думите му част от гражданите, гласували за ГЕРБ през пролетта, са подкрепили Гюров още на първия тур, а броят им е нараснал на балотажа.

„Това са хора, чийто вот трябва да бъде уважен, оценен, защото той показва, че проевропейското в България и дясното в България са много по-големи", заяви председателят на ДСБ. Според него това мнозинство може да се обедини около активната роля на България в общата европейска сигурност и по-добрия достъп на българските предприятия до единния пазар и европейското финансиране.