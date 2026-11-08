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Откриха дрон на скалите край Синеморец

Мария Нишанджиева

Редактор: Мария Нишанджиева

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Изплувалият край Шабла дрон СНИМКА: Мариян Жечев/Нова
Изплувалият край Шабла дрон СНИМКА: Мариян Жечев/Нова

Откриха дрон върху скалите край Синеморец, където по-рано днес морето изхвърли чували с червен пипер. 

Дронът лежи на скалите, едното му крило е отчупено, съобщи БНТ

Засега не е ясно какъв тип е дронът, нито откъде е дошъл. 

По-рано в неделя над 150 чувала с червен пипер изплуваха от морето на див плаж край Синеморец. Предполага се , че това е част от товара на ударения от три дрона край Шабла кораб CONTSHIP JET в края на октомври.

В петък пък в Шабла морето изхвърли ирански военен дрон "Шахед" - серия ирански бойни дронове. Те придобиха глобална известност най-вече с масираното им използване във войната в Украйна (където Русия ги сглобява и под името „Геран-2").

Изплувалият край Шабла дрон СНИМКА: Мариян Жечев/Нова

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