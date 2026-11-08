След 5 години ремонт отваря Театър "София", кметът Терзиев пожела на актьорите "На добър час!"

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След 5 г. проточил се ремонт, Театър "София се завръща у дома за своята 60-годишнина.

„На добър час!" пожела кметът на столицата Васил Терзиев на актьорите при инспекцията на обновената сграда преди дългоочакваната премиера.

Заедно с временно изпълняващия длъжността директор Стефан Иванов кметът разгледа театъра и се запозна с последните детайли около подготовката за посрещането на публиката, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Тази вечер Театър „София" отново отваря врати в своя дом с премиерата на спектакъла „Не свиква с тъмното окото (Корени)" на Маргарита Младенова.

Ремонтът на театъра започва през септември 2021 г. и по първоначален план трябваше да приключи на 16 декември 2023 г. – броени седмици след смяната на градската управа в столицата.

„Заварихме строителна площадка. Избрахме да работим, вместо да търсим виновници за наследените проблеми. Успяхме да спасим близо 10 млн. лв. европейското финансиране и да доведем проекта до финала", заяви Васил Терзиев.

Сред най-сериозните проблеми се оказват липсата на проекти за интериора и обзавеждането на гримьорните, кабинетите, фоайетата и гардеробите, както и на основни елементи от сценичното оборудване – завеси, дървена настилка на сцената, допълнителна сценична механизация и противопожарна завеса.

„ На практика се оказа, че трябва да довършим една сграда и тепърва да осигурим всичко необходимо, за да може тя действително да бъде театър", коментира кметът.

Липсват също проекти за видеонаблюдение, външно архитектурно осветление и пространствата около сградата. Необходимата мощност за новото техническо оборудване не съответства на електрозахранването на театъра.

„Доволен съм от постигнатото, макар че все още има дребни несъвършенства в сградата, които предстои да отстраним. Най-важното е, че екипът на театъра успя да се върне навреме за репетициите и всичко е готово за премиерата", каза Васил Терзиев. Наложило се допълнително проектиране, осигуряване на финансиране и изпълнение на пропуснатите дейности.

Въпреки усложненията строително-монтажните работи по европейския проект са приключени в договорения срок до 31 юли 2025 г., с което са спасени милионите европейско финансиране. През февруари 2026 г. сградата получава Акт 16, но подготовката ѝ за реална експлоатация продължава.

В петък приключи първият етап от обновяването на пространството около Театър „София" – пред централния вход на сградата. Тези дейности също не са били предвидени в първоначалния проект за реконструкция.

„Не може да мислиш за следващите десетилетия на един театър и да не ти направи впечатление, че обновената сграда ще бъде заобиколена от разбити плочки и кални паркови алеи. Намерихме начин да оправим и това", посочи Терзиев.

До края на ноември се очаква да бъде облагородено и прилежащото пространство около театъра.