Трима са в гроба, майка с 3 деца - изселени, един - в затвора, но спорът за селски двор продължава

Защитата на Николай Христов твърди, че той може да е бил афектиран или да е превишил пределите на неизбежната отбрана, но със сигурност не е искал да убива

След като застрелял роднините, извел жена си и децата и сам звъннал на 112, малко след това в Рогош пристигнаха висши шефове на МВР - Петър Тодоров, Иван Демерджиев и Борислав Сарафов

На първа инстанция виновникът получи 20 г. затвор, но прокуратурата и близките на жертвите настояват за по-тежко наказание

Многолюдна и темпераментна фамилия живее дълги години в един двор в село Рогош. В този двор различни поколения си построяват къщи и

започват люти спорове кой е собственикът

Някои от тях завършват в болница, други - в полицията, а последният - в затвора.

Разпрата от 6 август 2022 г. остави три трупа и вероятност за доживотна присъда на мъжа, прострелял смъртоносно чичо си и двама братовчеди.

Преди 10-ина дни Апелативният съд в Пловдив обяви за решаване делото срещу Николай Христов, убил с незаконна пушка Енчо Манолов и двамата му синове Стефан и Веселин. На първа инстанция виновникът получи 20 г. затвор при първоначален строг режим, но прокуратурата и близките на тримата убити настояват за по-тежко наказание и Николай да не излиза никога на свобода.

До екзекуцията на семейство Манолови се стигна след меле между роднините.

Не е ясно и коя от двете страни е започнала дългия спор,

тъй като всеки от оцелелите близки обвинява другото семейство.

След като Николай Христов беше арестуван, баща му Методи дойде да го подкрепи в съда на заседанието за определяне на мярката му за неотклонение. Пред залата тогава той разказа за прегрешенията на покойния си брат Енчо: лежал 2 години и половина в затвора, защото ударил полицай. Карал незаконно такси, с което блъснал пешеходка.

Между двамата братя имало побоища назад във времето - през 2009 г. Методи бил пребит от брат си и изпаднал в кома. Николай нееднократно бил причакван и бит от роднините си, дори бил в болница. Няколко дни преди изстрелите пък близките му били заплашени с убийство.

Различна картина описват обаче близките на загиналите Манолови, които живели в отделна къща в спорния имот.

"Енчо е дядо на мъжа ми. Те всички гледаха постоянно да избягват контакт с Николай, защото ги предизвикваше и псуваше. Майката на Енчо му беше прехвърлила някаква част на него и доколкото знам, цялата злоба на Николай тръгна оттам - защото бабата преписала неговия дял на чичо му", разказа пред съда Анка Самуилова.

Жената познавала съпругата на Христов, понеже живели къща до къща, но не си говорели.

В задния двор имали преграда и всеки си излизал в неговата част

"На 5 август бях там, когато Николай се закани, че в близко време ще направи това, и на следващия ден го направи", твърди Самуилова. Къщата, където стана тройното убийство. СНИМКА: 24 ЧАСА

Според Христов обаче във фаталния ден отново Манолови инициирали скандала. През деня, докато бил на работа, се чул с жена си. Тя разплакана обяснила, че роднините му казали да се изнася, защото щели да убият мъжа. Когато се прибрал, Николай не обърнал внимание на никого и директно се насочил към къщата. Затваряйки вратата обаче, видял Енчо, Стефан, Веселин и сестрата на двамата млади Софка.

Четиримата дошли с колове и тръби и понеже мъжът заключил преддверието на дома си, започнали да чупят прозорците с намерение да влязат вътре. Парче стъкло изхвърчало към едното дете на Николай и в този момент той

решил, че ще защити близките си - взел незаконната пушка и започнал да стреля

Христов улучил всеки от мъжете по 2-3 пъти. Отдалеч уцелил и Софка, но тя се разминала леко и оцеляла.

Охранителна камера на съседната къща успяла да улови цялата ситуация. Разследващите получили запис, на който се виждало как Манолови излизат, къде падат на земята и как след това Николай също тръгнал. Той извел семейството си, като с жена му опитали да прикрият очите на децата, за да не виждат труповете по улицата.

Христов носил пушката и семейството се отправило към дома на родителите му. По пътя мъжът се обадил на приятел и му разказал какво е станало. Попитал за телефона на полицията, след което позвънил на 112. Обяснил на оператора, че е извършил тройно убийство и къде може да бъде намерен от униформените.

Сигналът за тройното убийство вдигна на крак служители от всички етажи на МВР. Освен че махалата в Рогош почернява от полицаи, на следващия ден там пристигнаха тогавашният главен секретар Петър Тодоров, Иван Демерджиев, който както сега оглавяваше МВР, и шефът на Националната следствена служба по онова време Борислав Сарафов.

Още тогава разследващите разкриха, че причината за тройното убийство е стар спор за имот. По улиците на селото пък хората разказваха, че и преди

полицаи идвали в махалата заради скандалите между Христов и Манолови

Част от местните обаче подкрепят Николай и смятат, че той е бил предизвикан, за да предприеме толкова крайни мерки.

В началото на делото срещу него адвокатът му Валери Стоичков представи подписка в негова защита от 115 жители на Рогош.

"Определено хората, които ги познават, са на негова страна

Но не само те смятат, че бащата и братята го нападат. Това е безусловно доказано", коментира пред "24 часа" защитникът. Пред Апелативния съд обвинението поиска доживотен затвор за Христов, но Стоичков беше категоричен, че дори 20 г. са твърде тежко наказание.

Адвокатът припомни, че щом се прибрал от работа, Николай слязъл от колата си и директно влязъл вкъщи, без да каже и дума на Манолови.

"Това се вижда и чува на записа от охранителните камери. А другата страна постоянно казва, че той е слязъл и се скарал с братовчедите си. Не знам вече кой какъв запис е гледал", каза още Валери Стоичков. Той е убеден, че в случая или стрелецът е действал в състояние на афект, или е превишил пределите на неизбежната отбрана, но изобщо не може да се говори за умишлено убийство.

Прокурор Йорданка Тилова поиска от магистратите да наложат доживотен затвор на подсъдимия.

"Проведените допълнителни експертизи не внасят промяна във фактическата обстановка", заяви категорично тя. По думите тезата на Христов за произведен предупредителен изстрел се отхвърля от доказателствата. Прокурорката посочи и през колко секунди е стрелял мъжът. Адвокатите на близките на загиналите коментираха, че

всички изстрели са засегнали жизненоважни органи,

както и че подсъдимият се е подготвял да извърши тежкото престъпление.

След като изслушаха двете страни, съдиите обявиха, че ще се произнесат по жалбите в законовия срок.

Междувременно спорът за имота продължава. Макар жената и трите деца на Николай Христов да са се изнесли, а той да е в ареста, а тримата Манолови - в гроба, продължават да текат дела за собствеността на къщата, които не е ясно кога и как ще приключат.