Жена се потроши, пропадна в изкоп във Велико Търново

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

60-годишна жена е пострадала след падане в изкоп в района на Старата болница във Велико Търново. Инцидентът е станал в събота около 18 ч.

Злополуката става на ул. „Бузлуджа". В тъмното жената не забелязала обозначението на изкопа и паднала в него, съобщи в."Борба" в електронното си издание.

След подаден сигнал на телефон 112 на мястото пристига екип на Центъра за спешна медицинска помощ. Спасителната операция била усложнена от дълбочината на изкопа, ограниченото пространство и неравния терен.

Затова било потърсено съдействие от страна на пожарната.

След като извадили пострадалата, тя е транспортирана до Спешно отделение в новия корпус - в другия край на Велико Търново. След рентген и изследвания е установено, че жената е с фрактури.