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Жена се потроши, пропадна в изкоп във Велико Търново

Дима Максимова

Дима Максимова

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В областната болница установили, че жената е с фрактури
В областната болница установили, че жената е с фрактури

60-годишна жена е пострадала след падане в изкоп  в района на Старата болница във Велико Търново.  Инцидентът е станал в събота около 18 ч. 

Злополуката става на ул. „Бузлуджа". В тъмното жената не забелязала обозначението на изкопа и паднала в него, съобщи в."Борба" в електронното си издание.

След подаден сигнал на телефон 112 на мястото пристига екип на Центъра за спешна медицинска помощ. Спасителната операция била усложнена от дълбочината на изкопа, ограниченото пространство и неравния терен.

Затова било потърсено съдействие от страна на пожарната.

След като извадили пострадалата,  тя е транспортирана до Спешно отделение в новия корпус - в другия край на Велико Търново. След рентген и изследвания е установено, че жената е с фрактури.

В областната болница установили, че жената е с фрактури

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