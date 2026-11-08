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Спипаха дилърка в момент на сделка в Раковски, осъдиха я условно

Мая Вакрилова

Мая Вакрилова

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Марихуана
Марихуана

Ще плаща и солена глоба - 1278 евро

С условна присъда от 20 месеца и изпитателен срок от три години се размина дилърка на марихуана, заловена от органите на реда в момент на сделка в Раковски. Освен наказанието тя ще трябва да плати и солена глоба - 1278 евро.

Случката е от 14 октомври. Тогава тя се срещнала със свой клиент и му дала малко над половин грам от високорисковото вещество. Точно в момента на сделката обаче се появили полицаи и предотвратили престъплението. Тревата била оценена на 6,44 евро. Последвал арест и претърсване в дома й в град Раковски. Там криминалистите открили малко над 5 грама трева на стойност 53 евро. 

Дилърката се е признала за виновна и е сключила споразумение с прокуратурата, което е одобрено от Районния съд в Пловдив. За нейна сметка са и разноските по делото, които са на стойност 148 евро. 

Магистратите са постановили откритото високорисково вещество да бъде унищожено. 

Марихуана

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