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Вероятно чувалите с червен пипер на плажа край Синеморец са от корабния контейнер

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

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Снимка: Фейсбук страница на Марин Киров
Снимка: Фейсбук страница на Марин Киров

Близо 100 чувала с червен пипер изхвърли морето на плаж „Липите" край Синеморец. След сигнала областният управител на Бургас Дико Диков е организирал проверка на място с участието на представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите. Взети са проби както от морската вода, така и от съдържанието на чувалите, за да бъде установено дали има опасност от замърсяване.

„Твърде вероятно е тези чували да са били в контейнера, който плуваше и наблюдавахме от брега на морето. Предстои обаче извършването на експертизи и процесуално-следствени действия, които да установят по безспорен начин това", посочи той.

Корабен контейнер изплува в района на Царево между къмпинг „Арапя" и ваканционно селище „Оазис" на 2 ноември. Съдържанието му беше обозначено като коледна украса. По случая беше образувано досъдебно производство във Военната прокуратура в София. След него на различни места по Южното Черноморие излязоха още контейнери.

По думите на Диков до момента има данни за общо 4 открити товара – два контейнера и две празни пластмасови цистерни, които са плавали по повърхността на морето.

„Това е резултат от потопения контейнеровоз в северната част на нашето Черноморие. Естествените морски течения е нормално да изхвърлят насам плаващите контейнери", обясни Диков.

Диков увери, че към момента няма данни за опасност за околната среда и жителите на община Царево. По думите му първоначалните резултати от взетите проби са отрицателни и не показват замърсяване.

​По случая вече е образувано досъдебно производство под надзора на Военната прокуратура в София. Диков заяви пред Нова тв, че се очаква след подобряване на метеорологичните условия и приключване на необходимите процесуално-следствени действия да бъде извършен оглед на контейнера, след което да започне неговото изваждане и извозване.

Снимка: Фейсбук страница на Марин Киров

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