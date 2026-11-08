Терзиев възроди плана за метро до ИКЕА

Кметът на София Васил Терзиев възроди идеята за строежа на метро от Бизнеспарк до ИКЕА и "Ринг мол". Това се разбира от издадена от него градоустройствена заповед № САГ26-РА53-798 от 26.10.2026 г. Тя е за "Разширение на метрото в гр. София, първа метролиния от Метростанция "Бизнес парк София" до нов интермодален възел на Софийски околовръстен път с две нови метростанции", съобщава "Сега".

Със заповедта се разпорежда служебно да се изработи подробен устройствен план - ПУП, да се уведомят хората, да се информират кметовете на районите "Младост" и Витоша".

Такъв план имаше и през 2020 г.. Тогава се предвиждаше да се изработи нов участък с дължина 2 км., включващ две станции. Първата да е в близост до магазин "Декатлон" на Околовръстното, а втората - при ИКЕА. Сред мотивите тогава беше посочено, че целта на това удължение е да се подобри достъпът до Витоша.