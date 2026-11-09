158 869 домакинства плащат с 45% повече за топлото вкъщи заради скъпия газ

За апартамент от 60 кв. м сметката само за ноември е с поне 10 евро по-голяма

В петък Дани В. монтира в хола климатик с изкуствен интелект. Досега е отоплявала къщата си в полите на Витоша с газ, но

преминава на ток заради поскъпването

на синьото гориво от ноември с 32,52%. Според сметките на жената при работата на инверторния климатик 1 квтч електрическа енергия се превръщат в 4 киловатчаса топлинна. Така отоплението на ток излизало 4 пъти по-евтино, отколото на газ, защото при електричеството има дневна и нощна тарифа, която е по-ниска.

Стенли В. пък е разнообразил източниците си на отопление още по време на кризата през 2022 г. Купил е конвектори с Wi-Fi и управлява отоплението през телефона си. Газ пуска, когато е много студено. Ползва го и за топла вода.

Поскъпването на газа няма да доведе до скок в цените на парното и тока от Нова година. Но има 158 869 домакинства в България, които ползват синьото гориво за отопление и топла вода. И за тях сметката скача, макар с по-малко от 32,4%. Един от големите снабдители с газ например е

вдигнал цената за битовите абонати от 68,90 на 83,53 евро за мгвтч, което е 21,23%

При обичайно потребление това води до увеличение на месечната сметка само за отопление с 10,34 евро за жилище от 60 кв. метра. За апратамент от 80 кв. метра ще се плащат допълнително 13,79 евро.

Площта сама по себе си не определя потреблението. Изолацията, изложението и температурата, която се поддържа в стаите, могат значително да променят сметката. Топлата вода и готвенето на газ не са включени в тези разчети и с тях месечната сума ще набъбне още.

Ако направим сравнение на цената спрямо миналия отоплителен сезон обаче, поскъпването е значително. През ноември 2025 г. крайната цена на природния газ за битовите клиенти в София например е била 58,18, а сега вече е 83,53 евро. Разликата е 43,57%.

Бизнесът търси алтернативи, за да не вдига цени

Фирмите купуват газ на свободния пазар или по договор с “Булгаргаз”, в който има задължителна клауза “вземай или плащай”. Водещият ценови индекс на европейските пазари е този на нидерландската борса TTF. Така цената за бизнеса е с 44% по-висока от тази на “Булгаргаз”, коментира председателят на УС на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори и на комитет “Енергетика” в КРИБ Константин Стаменов.

Затова големите фирми мигрират, доколкото могат, към друг вид гориво или комбинират доставки от борсата с тези по договор с “Булгаргаз”. Друг вариант е да намаляват производството, за да издържат на високите цени на газа, а някои дори спират работа. Стаменов прави сравнение с 2022 г., когато заради подобна миграция потреблението на газ е паднало до 2 млрд. куб. м. За българските фирми, които купуват от борсата, газовият хъб “Балкан” е алтернатива, тъй като котировките там са с около 5% по-ниски от тези на TTF.

Най-голям дял от разходите газът има при производството на стъкло, керамика, строителни материали - 35,4%. При химическата промишленост и нефтохимията е 19,5%, за храни, напитки и тютюневи изделия - 14,9%. При металургията газът има дял от 13,1% от разходите, а при строителството и добива - 7,8%. Сметките за газ зависят от договора за доставка и от дела на горивото в производствените разходи. Например тарифата на един от доставчиците за стопански клиенти с равномерно потребление до 539 мегаватчаса годишно се повишава от 58,22 на 72,56 евро за мегаватчас. Това е ръст от 24,63% преди допълнителните разходи за достъп и пренос, акциза и ДДС. При това увеличение и непроменено количество и без останалите разходи за тези отрасли почакваното поскъпване на стоките се движи в диапазон от 2,54 до 11,51%.

Колко голяма може да бъде зависимостта, показва реален фирмен отчет. През 2025 г. “Неохим” отчита 164,3 млн. лв. за природен газ при общо 364,183 млн. лв. разходи за дейността. Делът е 45,11%. При същата структура и 25% по-голям разход за газ общите разходи биха нараснали с около 11,3%.

