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ГЕРБ - Благоевград пита има ли политически чадър по случая в Рилци

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

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Акцията, при която бе разкрито хале с машини за производство на цигари в благоевградското село Рилци СНИМКА: Тони Маскръчка
Акцията, при която бе разкрито хале с машини за производство на цигари в благоевградското село Рилци СНИМКА: Тони Маскръчка

В деня, в който ГДБОП провежда акцията за машините за производство на цигари в благоевградското село Рилци, дирекцията има нов ръководител. ГЕРБ Благоевград настоява вътрешният министър Иван Демерджиев да обяви мотивите за смяната и да отговори има ли връзка между кадровото решение и операцията. Това заявяват от пресцентъра на ПП ГЕРБ. 

Трима души бяха задържани за 24 часа във връзка с разкритото хале с машини за производство на цигари в благоевградското село Рилци на 3 ноември.

"Установени са голям брой машини, техника, материали и консумативи за производство на тютюневи изделия. Единият от задържаните е знакова фигура в тази дейност – производство, логистика, осигуряване на съоръжения и машини за поточни линии за изграждане на нелегални фабрики за производство на цигари. Уведомена е Районна прокуратура - Благоевград", съобщи комисар Иван Стоилов – началник на отдел в ГДБОП.

В сряда брифинг в парламента съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев разказа за случая в село Рилци. Посочи, че е бил насрочен брифинг, а след това рязко отменен без информация.

"Случаят е потулен, докато ние не го обявим, защото се оказва, че спонсор на "Прогресивна България" е собственик на имота, на който се намира фабриката. Ще обявим подробности, но ще изчакаме МВР министъра да направи отменения брифинг. Но е смущаващо един спонсор да има такова влияние върху МВР, че е възможно да осуети брифинг. За ареста на Ревански бяха изчакани всички медии, а нищо подобно не се случва с тази цигарена фабрика", каза Мирчев, който отказа да назове името на спонсора.

"На 2 ноември със заповед на министър Демерджиев е прекратено временното назначение на Мартин Златков като директор на ГДБОП. На 3 ноември поста поема досегашният му заместник Дарин Костов. Същия следобед служители на ГДБОП и полицията в Благоевград откриват в хале в Рилци оборудване за производство и пакетиране на цигари. МВР потвърждава кадровата промяна пред медиите на 5 ноември след журналистическо запитване, без да посочи мотивите за нея", казват от ГЕРБ.

Златков се връща като оперативен работник в ГДБОП, какъвто бе, преди през март служебният вътрешен министър Емил Дечев да го назначи начело на антимафиотите. Мотиви за рокадата не бяха съобщени. 

"Първоначално обявеният за сутринта на 4 ноември брифинг за акцията се провежда следобед същия ден. Пред парламентарната комисия министър Демерджиев обясни, че часът е променен по искане на Районната прокуратура в Благоевград, за да се запознае тя с материалите. Остава да стане ясно кой е разпоредил и ръководил операцията и дали смяната начело на ГДБОП е повлияла на действията на службата по случая", посочват от партията. 

"Районната прокуратура води разследване за незаконно държане на съоръженията. По информация на МВР част от машините са били монтирани, а други са били в процес на сглобяване и изпробване. Прокуратурата съобщи, че халето се стопанисва от търговско дружество, без да посочи името му. При акцията са задържани трима души. Според публикации от 5 ноември и тримата са освободени без повдигнати обвинения към момента на освобождаването им", казват още от там.

ГЕРБ Благоевград иска министър Демерджиев, МВР и прокуратурата да отговорят публично на следните въпроси:

1. Какви са мотивите за прекратяването на временното назначение на Мартин Златков? Защо МВР потвърди смяната два дни след встъпването на новия директор?

2. Кога е взето решението за акцията в Рилци и кой е ръководил операцията? Променяни ли са указанията по нея след смяната в ГДБОП?

3. Кой е собственик на халето и кое дружество го е ползвало? Установено ли е кой е доставил машините и дали те са използвани за производство на цигари?

4. Има ли привлечени обвиняеми след освобождаването на тримата задържани и какво е установено по разследването досега?

5. Проверени ли са публично огласените твърдения за евентуални връзки между собственика на имота и „Прогресивна България"? Има ли данни за опит чрез политическо влияние да се осигури защита на лица, проверявани по случая? Ако има такива данни, какви действия са предприети?

Акцията, при която бе разкрито хале с машини за производство на цигари в благоевградското село Рилци СНИМКА: Тони Маскръчка

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