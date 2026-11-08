ГЕРБ - Благоевград пита има ли политически чадър по случая в Рилци

В деня, в който ГДБОП провежда акцията за машините за производство на цигари в благоевградското село Рилци, дирекцията има нов ръководител. ГЕРБ Благоевград настоява вътрешният министър Иван Демерджиев да обяви мотивите за смяната и да отговори има ли връзка между кадровото решение и операцията. Това заявяват от пресцентъра на ПП ГЕРБ.

Трима души бяха задържани за 24 часа във връзка с разкритото хале с машини за производство на цигари в благоевградското село Рилци на 3 ноември.

"Установени са голям брой машини, техника, материали и консумативи за производство на тютюневи изделия. Единият от задържаните е знакова фигура в тази дейност – производство, логистика, осигуряване на съоръжения и машини за поточни линии за изграждане на нелегални фабрики за производство на цигари. Уведомена е Районна прокуратура - Благоевград", съобщи комисар Иван Стоилов – началник на отдел в ГДБОП.

В сряда брифинг в парламента съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев разказа за случая в село Рилци. Посочи, че е бил насрочен брифинг, а след това рязко отменен без информация.

"Случаят е потулен, докато ние не го обявим, защото се оказва, че спонсор на "Прогресивна България" е собственик на имота, на който се намира фабриката. Ще обявим подробности, но ще изчакаме МВР министъра да направи отменения брифинг. Но е смущаващо един спонсор да има такова влияние върху МВР, че е възможно да осуети брифинг. За ареста на Ревански бяха изчакани всички медии, а нищо подобно не се случва с тази цигарена фабрика", каза Мирчев, който отказа да назове името на спонсора.

"На 2 ноември със заповед на министър Демерджиев е прекратено временното назначение на Мартин Златков като директор на ГДБОП. На 3 ноември поста поема досегашният му заместник Дарин Костов. Същия следобед служители на ГДБОП и полицията в Благоевград откриват в хале в Рилци оборудване за производство и пакетиране на цигари. МВР потвърждава кадровата промяна пред медиите на 5 ноември след журналистическо запитване, без да посочи мотивите за нея", казват от ГЕРБ.

Златков се връща като оперативен работник в ГДБОП, какъвто бе, преди през март служебният вътрешен министър Емил Дечев да го назначи начело на антимафиотите. Мотиви за рокадата не бяха съобщени.

"Първоначално обявеният за сутринта на 4 ноември брифинг за акцията се провежда следобед същия ден. Пред парламентарната комисия министър Демерджиев обясни, че часът е променен по искане на Районната прокуратура в Благоевград, за да се запознае тя с материалите. Остава да стане ясно кой е разпоредил и ръководил операцията и дали смяната начело на ГДБОП е повлияла на действията на службата по случая", посочват от партията.

"Районната прокуратура води разследване за незаконно държане на съоръженията. По информация на МВР част от машините са били монтирани, а други са били в процес на сглобяване и изпробване. Прокуратурата съобщи, че халето се стопанисва от търговско дружество, без да посочи името му. При акцията са задържани трима души. Според публикации от 5 ноември и тримата са освободени без повдигнати обвинения към момента на освобождаването им", казват още от там.

ГЕРБ Благоевград иска министър Демерджиев, МВР и прокуратурата да отговорят публично на следните въпроси:

1. Какви са мотивите за прекратяването на временното назначение на Мартин Златков? Защо МВР потвърди смяната два дни след встъпването на новия директор?

2. Кога е взето решението за акцията в Рилци и кой е ръководил операцията? Променяни ли са указанията по нея след смяната в ГДБОП?

3. Кой е собственик на халето и кое дружество го е ползвало? Установено ли е кой е доставил машините и дали те са използвани за производство на цигари?

4. Има ли привлечени обвиняеми след освобождаването на тримата задържани и какво е установено по разследването досега?

5. Проверени ли са публично огласените твърдения за евентуални връзки между собственика на имота и „Прогресивна България"? Има ли данни за опит чрез политическо влияние да се осигури защита на лица, проверявани по случая? Ако има такива данни, какви действия са предприети?