Вдигат осигуровките, за да съберат още 990 млн. евро (Обзор)

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Политическата драма с вноската за втора пенсия се разрасна с нови документи до ЕК. От ГЕРБ поискаха оставката на Гълъб Донев

Правителството ще вдигне осигуровките от 1 януари. Минималната заплата ще е 660 евро, като това ще и прагът за самоосигуряващите се. Увеличението е с 6,4%, а с толкова ще се вдигнат и всички минимални прагове. Максималният осигурителен доход пък ще е 2400 евро. Това ще е второто увеличение за половин година, след като през август правителството отново вдигна минималните прагове.

В понеделник надзорът на НОИ ще гледа проектобюджета на държавното обществено осигуряване. Тристранката пък ще се събере още в сряда.

От 1 януари държавните и съдебните служители ще плащат осигуровки както всички - в съотношение 60:40, като брутните им възнаграждения се компенсират за запазване на нетния доход.

Всичко това трябва да вкара още 990 млн. евро в хазната, като общо приходите от осигурителни вноски ще са 9,51 млрд. евро.

Най-ниският праг от 660 евро ще е за 246 позиции

от общо 744 в осигурителната таблица. Най-високият праг от 1630 евро всъщност се прилага само за ръководители в сектор “Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти”.

Шефовете във финансовите и застрахователните дейности ще са длъжни да се осигуряват поне върху 1469 евро. 1375 евро става прагът при производство на месо и месни продукти. При търговия на едро той се покачва на 1201 евро, а в “Хотелиерство и ресторантьорство” - на 1170 евро. За дейност на болници (за началници на клиники/отделения) минималният праг става 1235 евро.

При специалистите минималните прагове вече ще са между 879 и 1069 евро, като масово прагът тук става 879 евро. Най-високият праг за специалисти се прилага отново в сектор “Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти” - 1069 евро.

Всички техници и приложни специалисти ще трябва да се осигуряват най-малко на 820 евро.

При “помощен административен персонал” прагът става 762 евро. При “Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии”, както и при “Машинни оператори и монтажници” - 703 евро.

Един неквалифициран работник на минимален праг от 660 евро ще плаща 5,48 евро повече лична вноска на месец, а работодателят му - 7,56 евро повече.

Квалифициран работник при праг от 703 евро ще плаща 5,83 евро повече

лична вноска, а работодателят - 8,04 евро повече (общо 13,87 евро повече).

Специалист при праг от 879 евро ще плаща 7,29 евро повече, а работодателят - 10,05 евро повече.

Увеличението за шеф при масов праг от 996 евро е общо 19,63 евро.

За работещите на максималния осигурителен доход, който скача от 2300 на 2400 евро, личната вноска се увеличава с 13,78 евро, а тази на работодателя с 18,90 евро.

Едно средно предприятие с 50 служители на минимални и средни прагове ще плаща с между 4500 и 6000 евро повече за осигуровки на година. А ако служителите са на максимален доход - с над 11 300 евро повече годишно.

Вноската за вторите пенсии ще остане 5%. Въпреки това скандалът на седмицата продължава да се разраства. През уикенда от “Да, България” извадиха нови документи, като в единия кореспонденцията с ЕК е подписана от вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев. После пък се оказа, че имало две версии на писмото с променен час, но с еднакъв номер. В позицията си Гълъб Донев подчертава, че бюджетният план от 15 октомври, писмото от 2 ноември и проектобюджетът за 2027 г. са в пълно съответствие.

В неделя пък от ГЕРБ директно поискаха оставката на Гълъб Донев. “Извини се. Грешка е станало, да уволним някой млад човек и ще го приключат въпроса. А те продължават да ни обвиняват”, каза лидерът на партията Бойко Борисов. И обясни, че писмото са го изкарали от ДБ, а те са го проверили и се оказало вярно.

Пращат писмо, след това криминално, с фирмата, която ги обслужва, променят, взимат, махат и пращат със същия входящ номер това, което четете, описа Борисов схемата за подменената кореспонденция.