ДСБ: Радев и Донев се страхуват да проведат реформи, които ще засегнат установени интереси

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Страхлив бюджет. Предложеният бюджет показва липса на политическа воля за реформи, за ограничаване на трайните дефицити и за овладяване на растящия публичен дълг. Румен Радев и Гълъб Донев имат парламентарно мнозинство да вземат тези решения. Избират да ги отложат. Това заявяват от "Демократи за силна България" в своя позиция, изпратена до медиите. Тя е относно проекта за държавен бюджет за 2027 г. Той бе представен от премиера Румен Радев и вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев в УНСС в петък.

Румен Радев и Гълъб Донев се страхуват да проведат реформи, които ще засегнат установени интереси, заявяват от партията.

Ето какво още заявяват от ДСБ:

В сегашната икономическа обстановка бюджетът трябва да насърчава частните инвестиции, по-високата производителност и растежа на заетостта и доходите. Същевременно държавата трябва да ограничи неефективните си разходи, за да намали дълговото бреме без нови данъчни тежести. Проектът на кабинета „Радев" се проваля и в двете посоки.

1. Дефицит и дълг вместо финансова дисциплина

При прогнозиран икономически растеж кабинетът „Радев" залага дефицит от 4,2% на начислена база. Той пропуска възможността да използва растежа, за да намали дефицита и да натрупа резерви.

По разчетите на кабинета разходите за лихви ще нараснат приблизително три пъти до 2029 г. Така все по-голяма част от парите на данъкоплатците ще отива за обслужване на дълга, а все по-малка – ще остава за инвестиции, публични услуги и подкрепа при криза.

2. Нови тежести за бизнеса и работещите вместо стимули за растеж

Кабинетът се опитва да покрие дефицита с облагане на свръхпечалбите и с по-високи осигурителни прагове. Тези мерки ще намалят нетните доходи на засегнатите работещи и ще ограничат средствата на предприятията за инвестиции и нови работни места.

При стагнация на износа и на промишленото производство по-високата цена на труда допълнително отслабва конкурентоспособността на българските предприятия. Кабинетът прехвърля върху частния сектор тежестта на разходите, които сам трябва да ограничи.

3. Имитация на административна реформа

Кабинетът предлага да съкрати по-малко от 5000 щатни бройки, предимно незаети. Реална реформа изисква преглед на функциите на администрацията, премахване на дублиращите се структури и строг контрол върху разходите за издръжка.

Ръстът на възнагражденията в публичния сектор трябва да бъде обвързан с резултатите от реформите и да остава под темпа на нарастване на бюджетните приходи.

4. Пропуснати възможности за реформа на държавните предприятия

Кабинетът е предвидил в програмата си листване на енергийни компании на борсата. В проекта за бюджет обаче липсват приходи от приватизация.

ДСБ подкрепя предлагането на миноритарни пакети от държавни дружества на Българската фондова борса. Така държавата запазва контролния си дял, а участието на частни акционери може да подобри управлението и отчетността, да ограничи политическата намеса и да развие капиталовия пазар. Това са трайни ползи, които далеч надхвърлят еднократния приход за бюджета.

5. Разумен контрол върху социалните разходи, но без фиктивни икономии

ДСБ подкрепя прегледа на публичните разходи, включително в системите на ТЕЛК и асистентската подкрепа. Този преглед трябва да се основава на ясни критерии и да гарантира, че хората, които се нуждаят от помощ, ще продължат да я получават.

За всяка заложена икономия кабинетът трябва да посочи конкретната мярка и да покаже с реалистични разчети колко средства ще спести.

6. Липса на подготовка за нови икономически сътресения

Кабинетът „Радев" се оправдава с наследството на предишните управления, а в същото време задълбочава същата политика на високи дефицити. ДСБ последователно е критикувала дефицитите и новия дълг през последните години. Част от тогавашните разходи имаха основание в последиците от пандемията, началото на руската агресия срещу Украйна и твърде ниското равнище на пенсиите и минималните доходи. Други бяха резултат от популизма в условията на политическа нестабилност и чести предсрочни избори. Днес кабинетът има мнозинство и прогноза за растеж. Това му дава възможност да ограничи разходите и да подготви бюджета за евентуален спад.

Войни, нови енергийни и суровинни сътресения и смущения в търговията през Черно море могат пряко да засегнат българските предприятия и домакинства. Високата задлъжнялост на редица европейски държави и повишените дългосрочни лихви увеличават риска от по-скъпо финансиране и по-слаби инвестиции.

Ако вместо прогнозирания растеж настъпи спад, бюджетните приходи ще намалеят, точно когато повече хора и предприятия ще имат нужда от подкрепа. Високият дефицит в година на растеж оставя държавата с по-малко резерви за такава криза.

7. ДСБ настоява за реални реформи и предвидима икономическа политика

ДСБ настоява за изпълним план за намаляване на дефицита и за натрупване на фискални резерви. Той трябва да включва конкретни съкращения на неефективни разходи, административна реформа с измерими резултати и прозрачни решения за държавните предприятия.

Предвидимите данъчни и осигурителни правила дават на бизнеса условия да инвестира, да повишава производителността си и да създава работни места с по-добри доходи.

В Народното събрание ДСБ е готова да подкрепи предложения на управляващите, които водят до действителни реформи и по-ефективно използване на публичните средства.

Румен Радев и Гълъб Донев се страхуват да проведат реформи, които ще засегнат установени интереси. Цената на това решение плащат работещите и предприемачите с по-високи данъчни и осигурителни тежести. А следващите поколения ще изплащат дълга, който кабинетът поема днес, за да отложи реформите, за които има мнозинство.