Гюров: Не планирам на този етап да създавам самостоятелен политически проект

Нямам планове на този етап да създавам самостоятелен политически проект. Това обяви Андрей Гюров пред Нова тв.

"Все още нямам окончателно решение за това дали аз ще остана в политическия живот. Не го изключвам, но във всички случаи, ако реша да продължа напред, то ще бъде с цел да продължа работата от последните 5 години, в които аз винаги съм отстоявал и работил за консолидиране на дясното пространство. В никакъв случай няма да търся самоцелно представителство чрез политически проект, който би довел до разединение на тази общност, а напротив - бих търсил път към консолидация на това пространство", добави той.

"Честно казано ние не го приемаме като загуба, защото от самото начало знаехме, че това ще е трудна битка. Влизахме в съревнование с партия, която съвсем наскоро беше спечелила пълно мнозинство, която държи ръка върху целия държавен апарат. Всички институции бяха впрегнати, особено след пърия тур, в това да се подкрепи кандидатът на ПБ. Концентрираме се върху това, което успяхме да постигнем и то не е малко", така Гюров коментира изборните резултати от президентския вот.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев получиха 1 093 852 действителни гласа, а Андрей Гюров и Георги Кандев – 750 251

"Мисля, че имаше сериозно объркване в хората, които очакваха все пак да има яснота в това как седи полето на кандидатите. При първия тур огромната разлика, която даваха като резултат, ние не можахме да я отчетем на терен. Виждахме съвсем друг отговор. Очаквахме, че ще бъде много по-малка разликата и това беше потвърдено в деня на първия тур. Резултатите бяха много по-близо до това, което очаквахме", посочи той.

"За втория тур мога да кажа, че през целия ден ние успявахме да скъсяваме дистанцията до около 17 часа. Тогава, когато бяха последните екзитполове. След това нещо се е случило. Все още нямаме достъп до данни, които показват какви гласувания са се случили, в кои секции, в каква честота след 17 часа. Видяхме огромни разлики между това, което социологическите агенции показаха като екзитполове и това, което излезе като краен резултат. Там има неща, които социолозите могат с интерес да погледнат. Не мога да кажа какво преди да видя данните. Когато имаме достъп и достатъчно информация, ще направим коментар", каза Гюров.

"Никога досега в историята на българските правителства не си е позволил пресцентъра на Министерски съвет да агитира открито за един от кандидатите и да се намесва целия кабинет и премиера в предизборната битка. Но в крайна сметка такава е ситуацията и ние приемаме. Аз се обадих на г-жа Йотова, поздравих я за победата, пожелах ѝ успешен мандат. Но като активни граждани все пак трябва да отчетем, че има едно опасно концентриране на власт. Ние като граждани трябва да останем бдителни", призова той.

"Мисля, че ние проведохме една доста добра кампания, положителна. В нито един момент не се намесихме на полето на калната битка. Говорихме с факти. Наш пропуск е, че не успяхме да наложим достатъчно силно тези теми - за бъдещето, за тези неща, които ни обединяват, а не разделят. Може би и времето не ни стигна или подходът, който избрахме като гражданска платформа без да търсим политически разделения и съюзи", коментира той.

"Темата с помилванията са факти, не е кална кампания и не са компромати. Следваше президентът да даде отговор, който не видяхме. Информацията беше скрита в прокуратурата, бяха провалени изслушванията. Това е един типичен подход на "Крадецът вика: „Дръжте крадеца!". Няма никъде в кампанията някъде аз да съм нападал госпожа Йотова или хора от нейния щаб или нейното семейство. Докато такива цитати има от нейна страна към мен за неща в моето минало, които също не разбрахме какви са тези притеснителни неща в моето минало. А те са важни. Българските граждани трябва да знаят, когато избират президент, ако има нещо съмнително в миналото на единия от кандидатите. Ровя се в миналото се и се опитвам да намеря нещо, за което да се притеснявам и не мога да го намеря. Но тя ако го има - нека все пак да го каже, защото също е много притеснително, когато един кандидат за президент, когато един действащ президент, използва лъжи за разделяне и за предизборна кампания", коментира той.

"Дебатът повлия и в положителна и в отрицателна посока. Хора, които харесват стила на използване на лъжи и внушения за вербална победа над партньора, са отчели нея като победител. От друга страна, хора, които харесват базирания на факти подход и по-балансирания подход във воденето на дебати, негативния резултат е бил ограничен", каза Гюров.

"Ние през цялата кампания говорихме за това, че търсим темите, които обединяват българите. Един проевропейски и демократичен път за развитие на страната и подкрепата на всеки един българин в тази посока бе оценена. И аз я оценявам. Тази подкрепа е ценна. Ние виждаме, че избирателните на ГЕРБ поведоха крак и на първи тур, и на втори тур. Мисля, че близо 3/4 от хората, гласували за ГЕРБ на парламентарните избори през април, на балотажа подкрепиха нашата кандидатура с г-н Кандев. На чисто принципно и ценностно ниво, голяма част от избирателите на ГЕРБ, се разпознават в нашата кандидатура. Но като партия се видя, че малко са партиите в България, които са готови без търсене на официална подкрепа, да застанат с позиция зад това да имаме концентрация на властта", заяви той.

"Аз прекарах доста време в разговори с българските мюсюлмани и българските турци. В крайна сметка, инициативния комитет и партията, подкрепил г-жа Йотова всъщност са част от хората, които създадоха Възроднителния процес и съвсем нормално е тези общности, които са се оттърсили от това наследство, вече да се чувстват по-свободни и търсят своята принадлежност в новото. Тези общности тепърва ще търсят своето представителство, не само по време на избори, а и в управлението", посочи Андрей Гюров.

"Ако кабинетът на Румен Радев не изкара пълен мандат, то ще бъде само по вина на самото правителство за това, че не се вслушва в българите, в експертите, в икономистите", заключи той.