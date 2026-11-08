Ваня Червенкова: Ния Темиз не спи спокойно след убийството на Слави Бинев

Ния Темиз със сигурност не спи спокойно след убийството на Слави Бинев. Със сигурност не прегръща децата си, знаейки, че и Слави не може да прегърне децата си. Това заяви бизнес дамата Ваня Червенкова по Би Ти Ви по повод убийството на Слави Бинев от съпруга на Ния Темиз – Еюп Темиз. „Не мога да твърдя със сигурност, че тя е подбудител – каза още Червенкова. – Но тя си е позволила да прехвърли имоти на Калин Тихолов с генерално пълномощно. Мисля, че има интелигентни начини да преразпределите акционерното участие, ако си участвала повече в бизнеса."

След всичко случило се Калин Тихолов е получил инсулт и инфаркт, каза още Червенкова. При това положение е нормално той да се обърне към свои близки. Доколкото зная, той се е обърнал към Пламен Дишков, а Ния се е обърнала към Слави Бинев, каза още тя. "Тяхната роля е само и единствено на посредници - разказва Червенкова. - Със сигурност позицията на Слави е била, казвам го от първо лице, Ния да върне имотите на Калин Тихолов."

Според Червенкова Ния Еюп има и други неуредени отношения по отношение на имоти в "Лозенец", в които е намесен английски фонд, поради което сделките се проверяват от английските служби. "Всички имоти, в които участва Ния и другите съдружници, са проблематични имоти - разказа още Червенкова.- Много мои приятели си купиха имоти в комплекса в Ботаническата градина, който тя трябваше да построи. Ния казва: "Аз съм собственик на имотите!". Не, ти не си собственик на имотите. Там собственик е изключително богат грък."

Еюп Темиз е убил Слави Бинев в момент на афект заради неуредени финансови отношения, категорична е Червенкова. „Вечерта преди убийството Ния Темиз и мъжът й Еюп, както и бизнес партньорът им Ведат, бяха на гости на Слави Бинев – разказа тя. - Той и съпругата му ги посрещат като семейство, защото тези хора бяха много близки. Слави наричаше Ния „сестра". На следващия ден всички без Ния се връщат при Слави Бинев, съпругата му излиза да купи кроасани. Тогава е станала някаква разправия, нещо спонтанно, действията му са били спонтанни, на излизане вади пистолета и застрелва Бинев в собствения им дом. Минута по-късно се връща жена му, вижда какво се е случило и се обажда на полицията."