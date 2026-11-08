До часове стават ясни имената на съдиите във ВСС от професионалната квота

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Приключи и втория ден за избор на кадровици от професионалната квота

В 18 часа приключи повторното гласуване за избор на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота на съдиите. Право на глас имат 2275 съдии.

Избирателните секции започнаха преброяването на гласовете и отчитането на изборния резултат.

На интернет сайта на ВСС в раздел „Онлайн" се излъчва видеонаблюдение в реално време на дейността на всяка избирателна секция. В посочения раздел са публикувани номерата на избирателните секции, както и електронните адреси за достъп до излъчването от всяка от тях.

Очаква се до 21 часа избирателните секции да предоставят на Избирателната комисия сканирани копия на протоколите, подписани с квалифициран електронен подпис от техните председатели.

Часът обаче е условен, защото в събота броенето в някои секции продължи и след 22 часа.

Въз основа на получените данни Избирателната комисия ще установи резултатите от проведеното гласуване.

Другата седмица предстои Общото събрание на следователите, а на 21 ноември те ще изберат своя представител във ВСС. На 19 ноември ще гласуват депутатите. Правната комисия вече изслуша кандидатите от парламентарната квота, които са 13 за Съдийската колегия и 8 за Прокурорската.