До часове стават ясни имената на съдиите във ВСС от професионалната квота

Приключи и втория ден за избор на кадровици от професионалната квота
В 18 часа приключи повторното гласуване за избор на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота на съдиите. Право на глас имат 2275 съдии.
Избирателните секции започнаха преброяването на гласовете и отчитането на изборния резултат.
На интернет сайта на ВСС в раздел „Онлайн" се излъчва видеонаблюдение в реално време на дейността на всяка избирателна секция. В посочения раздел са публикувани номерата на избирателните секции, както и електронните адреси за достъп до излъчването от всяка от тях.
Очаква се до 21 часа избирателните секции да предоставят на Избирателната комисия сканирани копия на протоколите, подписани с квалифициран електронен подпис от техните председатели.
Часът обаче е условен, защото в събота броенето в някои секции продължи и след 22 часа.
Въз основа на получените данни Избирателната комисия ще установи резултатите от проведеното гласуване.
Другата седмица предстои Общото събрание на следователите, а на 21 ноември те ще изберат своя представител във ВСС. На 19 ноември ще гласуват депутатите. Правната комисия вече изслуша кандидатите от парламентарната квота, които са 13 за Съдийската колегия и 8 за Прокурорската.