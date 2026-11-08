Демерджиев в Пловдив: Експертизата е категорична - с това оръжие е убит Илиян Филипов

Ние сме една от малкото системи в България, която сама почиства хората, които не отговарят на стандартите, коментира министърът случая с полицай, взел 500 евро подкуп

Резултатите от балистичната експертиза са категорични - това е оръжието, с което е извършено убийството на Илиян Филипов.

Така министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира в Пловдив разкритието, което първи "24 часа" направи в петък, че е открит пистолетът, с който беше убит известният бизнесмен. Той отново посочи, че именно задържаният Славчо Мегеров е физическият извършител на екзекуцията. "Събрани са много и безспорни доказателства, нашата цел беше да извършим и други действия", каза още министърът, съобщи бТВ.

Той не подмина и темата за заплатите в МВР.

"През последните 5 г. двама политически лидери доста се заиграха с увеличението на възнагражденията. Те са завишени в публичния сектор от 11,4 млрд. разходи през 2020 г. до 24,4 млрд. Същевременно същите тези хора позволяваха на вериги от дружества да точат държавния бюджет и неговото състояние в момента не позволява тази година повишение на възнагражденията особено в секторите отбрана и сигурност", заяви Демерджиев.

Вътрешният министър е категоричен обаче, че служителите в тези сектори заслужават по-високи възнаграждения и ще направи всичко възможно те да бъдат вдигнати още със следващия бюджет.

"Разговаряли сме многократно със синдикатите, не мисля че това е нещо неочаквано за тях. Всички разумни хора в синдикалните организации разбират каква е ситуацията, приемат я и заедно взимаме решения, не ги взима еднолично ръководството", добави министърът. Той увери, че няма да има съкращения на униформени, защото били "достатъчно малко". Намаляването на служителите ще дойде от други места, включително и от администрацията.

"Важно е да се отбележи, че ние сме една от малкото системи в България, която сама почиства хората, които не отговарят на стандартите. Повечето служители действат по различен начин. За тях думи като "чест" не са просто понятие. Има единици, които не могат да поемат по този път и тук вътрешна сигурност е нашият инструмент, нашият помощник. Тя действа като имунна система и ще действа така през цялото време", коментира Иван Демерджиев случая с полицай, взел 500 евро подкуп.