Разпитвал го каква е смъртоносната доза уж за да избегне смърт

18-годишен софиянец се самоуби, след като попита изкуствен интелект как да го направи. Стоян Владимиров (името е сменено) сложил край на живота си на 10 октомври в столичния кв. “Изток”.

Младежът имал леки психически отклонения, разказали след смъртта му неговите родители. Наскоро навършил пълнолетие, но не бил щастлив. Въпреки това не споменавал на родителите си да има суицидни мисли. Затова те били шокирани, когато открили безжизненото му тяло в апартамента им в блок на ул. “Елемаг”. Те веднага повикали полиция, а криминалиститие се натъкнали на странна гледка.

Оказало се, че Владимиров ползвал изкуствен интелект, за да се самоубие. Първоначално питал GhatGPT. Задавал въпросите си на английски език, но чатът отказал да отговори заради фабричните си настройки. Те не позволяват да се дава информация за самонараняване. Владимиров все пак пробвал да пита за различни препарати и дозировки, но не успял. Тогава минал на Gemini, но и там не получил нужната информация. Все пак изкуственият интелект на Google му помогнал в друго - насочил го кой модел да използва.

Така Владимиров намерил gills. Това е телеграм бот, който съчетава модели от няколко изкуствени интелекта. Сред тях попадат GhatGPT, Gemini, Claude и други. Вече с опита от предишните чатове младежът знаел какво да пита. Затова Владимиров формулирал въпросите си към това какви препарати често се използват за самоубийство. Този път чатът върнал отговор. Изброил няколко съставки. Една от тях била окситоцин. Това е лекарство, с което акушерите предизвикват раждане или усилват контракциите, когато те са слаби. Използват го и след раждането, за да се свие матката и да се овладее кървенето. Медикаментът е синтетичен вариант на хормон, който човешкото тяло произвежда естествено. В България е регистриран като инжекционен разтвор в ампули и се отпуска по лекарско предписание.

При предозиране с окситоцин организмът може да задържи прекалено много вода. Тогава натрият в кръвта се разрежда. Ако нивото му спадне рязко, може да предизвика оток на мозъка и да се стигне до гърчове и кома. Владимиров разбрал от изкуствения интелект каква доза е фатална и как да го смеси с другите препоръчани от изкуствения интелект медикаменти. Залъгал го, като питал каква доза е фатална, и обяснил, че целта му е да избегне смърт.

Лаптопът на ученика е иззет, назначени са му експертизи, както и превод на чата, тъй като цялата комуникация се е водила на английски език. Разследването ще установява и как Владимиров се е сдобил с медикаментите. За тях трябва рецепта. Досъдебното производство се води за склоняване към самоубийство. Това е стандартна практика при всеки случай, когато човек сам отнеме живота си.

Младежът ползвал изкуственият интелект Gills.

Самоубийството на Владимиров с помощта на изкуствен интелект е първият такъв казус в България. По света обаче има няколко случая. 16-годишният Адам Рейн от Калифорния се самоуби на 11 април 2025 г. след месеци разговори с ChatGPT. Родителите му Матю и Мария заведоха дело срещу OpenAI и съоснователя на компанията Сам Олтман. Те твърдят, че чатботът е помогнал за подготовката за смъртта му. Момчето използвало платения ChatGPT с модела GPT-4o. Искът за обезщетение е внесен през август 2025 г. в Сан Франциско.

Адам започнал да общува с програмата през септември 2024 г. В началото той просто му помагал за домашните. Постепенно почнал да споделя с изкуствения интелект проблемите си. Според иска ботът потвърждавал опасните му мисли, давал информация за самонараняване и предлагал да напише предсмъртно писмо. Родителите твърдят, че насърчавал и прикриването на кризата от тях.

В съдебния си отговор OpenAI описва как според компанията Рейн заобикалял ограниченията. Той представял въпросите като свързани с художествена измислица или учебна работа. Така опасното съдържание било поставяно в контекст, различен от признание за реално намерение. Компанията оспорва отговорността си и посочва, че над 100 пъти ChatGPT го насочвал към близки и кризисна помощ.

Забраната за опасни инструкции е заложена в правилата за поведение на ChatGPT и във филтрите, които блокират такива отговори. Според OpenAI ChatGPT трябва да отказва инструкции за самонараняване и да насочва към професионална подкрепа. През август 2025 г. обаче компанията призна, че защитите могат да бъдат по-ненадеждни при дълги разговори. След много съобщения ботът може да даде отговор, който нарушава ограниченията, въпреки че в началото е реагирал правилно. Отделен пропуск е подценяването на риска от системата, която проверява съдържанието.

Друг американски случай е на 14-годишния Сюел Сецър от Флорида, самоубил се през февруари 2024 г. Той общувал с Character.AI. Тийнейджърът накарал чатбота да имитира Денерис Таргариен от “Игра на тронове”. Платформата предлага разговори с виртуални персонажи. Майка му Меган Гарсия твърди, че програмата създала емоционална зависимост и продължила да играе ролята си, след като момчето споделило мисли за самоубийство. Според нея ботове се представяли и за лицензирани психотерапевти. Пред Сената тя заяви, че платформата нямала механизъм да предупреди възрастен за опасността. За този случай тя описва липса на действаща защита.

Случай на самоубийство има и в Европа. През 2023 г. в Белгия баща на две деца, представен с псевдонима Пиер, отне живота си след шест седмици общуване в приложението Chai. То използва технологията GPT-J. Мъжът бил на 32 години и работел като изследовател в здравеопазването. По разказа на вдовицата му пред “Ла Либр” разговорите с изкуствения интелект засилвали тревогата му за климатичните промени. Тя обвини чатбота, че подкрепял опасните му мисли.

Съпругата е единствената, която не води дело. Родителите на Рейн продължават процеса. През януари 2026 г. Google и Character.AI се съгласиха на споразумение по иска на Гарсия. Условията му не бяха оповестени. Засега не е ясно дали родителите на Владимиров също ще предявят претенции към изкуствения интелект за смъртта му.