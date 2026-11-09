Персонален НОИ от "24 часа": Пенсия за стаж и възраст не се преизчислява с промяна на ТЕЛК-а

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

В момента получавам пенсия за изслужено време и старост, имам и 80% ТЕЛК. След влошено здравословно състояние подадох за преосвидетелстване от ТЕЛК и евентуално преминаване в първа група с 96% ТЕЛК. Ще ми бъде ли преизчислена пенсията въз основа на последното преосвидетелстване от ТЕЛК? Тошо Стоянов

Съгласно разпоредбите на приложимото законодателство в областта на пенсионното осигуряване пенсия за инвалидност поради общо заболяване не се отпуска, възобновява или възстановява на лица, на които е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. Основанието за тази забрана е, че за лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, вече е настъпил осигурителният риск “старост”, т.е. за тях неработоспособността се предполага независимо от индивидуалните възможности на конкретния човек. В тази връзка законодателят е преценил като необосновано тези лица, които са в неработоспособна възраст, да имат право на още едно осигурително плащане поради загубена работоспособност.

Вие посочвате, че вече получавате лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, поради което, съгласно гореизложеното, не е възможно да получавате лична пенсия за инвалидност както едновременно, така и вместо пенсията за осигурителен стаж и възраст.

В случай че с експертното решение на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) ви бъде определена необходимост от чужда помощ, ще имате право на добавка за чужда помощ, която се изплаща към личната пенсия за осигурителен стаж и възраст (добавка по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване), като за отпускането ѝ се подава заявление до компетентното териториално поделение на Националния осигурителен институт.