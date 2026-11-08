Пеканов обяви идеята за пенсионните осигуровки за глупава, не трябвало да й се дава гласност

Много мерки са били дискутирани с ЕК в хода на изготвянето на бюджета на страната за 2027 г. Някои са били леви, някои са десни, някои са били по-умни, други са били по-малко смислени като например тази за вкарването на част от частните пенсионни осигуровки в бюджета на НОИ. Важно е обаче не какво се дискутира, а какво е крайното решение, което едно правителство взима. Това заяви вицепримиерът Атанас Пеканов по Би Ти Ви. Той бе категоричен, че въпросната идея не е стигала до обсъждане на ниво правителство. "Министерският съвет се е събирал много пъти през последните седмици по отношение на бюджета, но на тези срещи не е дискутирана идеята за разделянето на частните пенсионни осигуровки", заяви той.

Защо казвам, че тази идея не е умна? - продължи Пеканов. - Пенсионната система в България среща доста трудности. Възвръщаемостта на фондовете не е най-добрата, за съжаление, и хората започват да се питат. Лично аз смятам, че капиталовите пазари трябва да се развиват и могат да бъдат източник на възвращаемост. Но хората са прави, когато критикуват, че системата задължава да си слагаме парите в тези фондове без особена възвръщаемост."

Пеканов лансира версията, че скандалът с пенсионните осигуровки е бил инспириран от Владислав Горанов и че "Демократична България" са били само изпълнители. "Не знам защо Ивайло Мирчев реши да играе по този сценарий, които според мен е начертан от г-н Горанов - коментира той. - Има неща, които ме навеждат на мисълта, че целият този водевил и караница бяха предизвикани, за да се нажежи още повече общественото мнение. Щом колегите от ДБ са решили, добре, нека се разберат с ГЕРБ. Нека се разберат и за ВСС."

Вече 3 месеца България е в процедура по свръхдефицит и през това време Министерството на финансите вероятно вече по всякакви начини е дискутирало всякакви възможни начини как да се намали този дефицит по начина, по който иска ЕК, каза още Пеканов. "Тя не иска да увеличаваме социални разходи, не иска да увеличаваме пенсии и учителски заплати - аргументира се вицепремиерът. - Ние обаче го правим и в отговор ЕК изисква всякакви други мерки. Много мерки са дискутирани, сигурни има и други писма."