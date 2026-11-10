Персонален НОИ от "24 часа": Кога третата година от майчинството се зачита за стаж при пенсиониране

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

Предстои ми пенсиониране през следващата година. Интересувам се дали се признава за трудов стаж 3-тата година от майчинството, когато си бил на работа? Другият въпрос е: Имам пропуски в осигуровките, а съм била на работа. Какво трябва да направя? Руска Попова

Периодите на бременност, раждане и отглеждане на малко дете за работещите майки се зачитат за трудов стаж при пенсиониране, както на останалите работещи и подлежащи на осигуряване лица. Кодексът за социално осигуряване (КСО) не въвежда разграничение при зачитането на осигурителен стаж при пенсиониране между осигурените лица, полагащи труд, и осигурени лица, получаващи обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете.

Осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите (НАП) данни за осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”, дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица - поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване. Тези данни се отразяват в информационната система на Националния осигурителен институт (НОИ) - само за времето след 31.12.1996 г. - и служат за установяване на осигурителния стаж на лицата и на осигурителния им доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски. Посоченото означава, че работодателят ви (след като през посочения период сте били в трудово или служебно правоотношение) е имал задължението да представи в НАП горепосочената информация, включително и информацията за ползвания от вас отпуск за бременност, раждане и за отглеждане на дете. В случай че запитването ви се отнася за време преди 31.12.1996 г., следва да имате съответна заверка в трудовата книжка.

Във връзка с посочените от вас “пропуски в осигуровките”, т.е. при установени от вас несъответствия или при липсващи данни за определени периоди в информационната система на НОИ, вие може да предприемете действия за тяхното коригиране или да се снабдите с документ от осигурителя, с който се удостоверяват данните за съответните периоди. Следва да имате предвид, че осигурителят е длъжен в 14-дневен срок да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с тях, по искане на осигуреното лице или негов представител само за периоди преди 1.01.2000 г.