Демерджиев: Ще се боря българските полицаи да имат достойни заплати

Аз нямам съмнение, че българските полицаи заслужават достойни заплати и ще се боря да имат такива. Това заяви пред Нова тв министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

"Непрестанно сме водили комуникация в целия процес по изготвянето на бюджета, даже още при предходния бюджет от 2026 г. Много ясно беше обяснено, че след това огромно раздуване на разходите за възнаграждения в последните 5 г., но последно в сферата на сигурността, ние трябва да имаме един такъв период, в който да не се повишават възнагражденията в МВР, за да може в други сфери, които изостават, да догонят. Надявам се да бъде в рамките на само една година и ще направим всичко възможно да е така. След което вярвам, че ще бъдат спрени течовете на ресурс в държавата и точно това ще ни позволи при планирането на следващия бюджет, да можем да осигурим достойни възнаграждения на всички", каза той.

„Увеличението с над 114% през тези пет години не беше равномерно разпределено във всички сфери", обясни Демерджиев.

В петък стана ясно, че в Бюджет 2027 не са заложени увеличенияза заплатите в МВР, Министерството на отбраната и НСО.

На въпрос дали решението може да го направи непопулярен сред служителите на МВР, Демерджиев заяви, че не усеща подобно отношение и среща подкрепа от тяхна страна.

„Популизмът работи за много кратко. Това, което правим аз и екипът ми, е да бъдем открити със служителите в министерството, заедно да обсъждаме проблемите и при вземането на решенията те да са наясно защо се предприема едно или друго действие", коментира той.

В Пловдив Демерджиев участва и в отбелязването на професионалния празник на полицията. По този повод е бил организиран благотворителен турнир по кикбокс с участието на полицейски служители. Събраните средства са предназначени за децата на загинали и починали полицаи. „До момента сме събрали над 30 хиляди евро", съобщи министърът. Той допълни, че предстоят и други инициативи до Коледа, с които да бъде подкрепено семейството на загиналите служители. Демерджиев увери, че децата не са забравени и че институцията ще продължи да оказва подкрепа на близките на загиналите полицаи.

Вътрешният министър коментира и откритите тела на шестима моряци на кораба Wine Trader, който беше изтеглен на буксир до Варна. По думите му телата са открити при щателен оглед на плавателния съд. „Нямам никакво съмнение, че след като е било обявено, че тези тела са на моряци от кораба, те действително са на част от екипажа", каза той.

Министърът обясни, че подробен оглед не е могъл да бъде извършен в открито море заради лошите метеорологични условия. След пристигането на корабите на пристанището се проверява състоянието им, причините за потапянето и наличието на загинали членове на екипажа.

Ситуацията в Черно море ескалира и България очаква повече атаки с дронове. Страната ни е потърсила подкрепа от европейските партньори, САЩ и международните организации, коментира Демерджиев новите дронове, изхвърлени по българското Черноморие. По думите му България е впрегнала целия ресурс на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната, за да реагира на нарастващите рискове в Черноморския регион.

„Фиксирал съм този проблем - че се наблюдава ескалация на ситуацията в Черно море и че очакваме повече атаки от подобен характер. Апелирали сме за подкрепа от всякакъв характер, за да можем да се справим с тези атаки", Изтъкна вътрешният министър.

По думите му възможностите за реакция на българските институции са ограничени от международното морско право и действащата нормативна уредба. Инцидентите се случват и в изключителната икономическа зона, и извън териториалните води на страната, където България може да предприема основно спасителни действия.

„Правим всичко възможно в рамките на действащата уредба на международното морско право. Много прецизно следваме това, което имаме като възможности и компетенции", заяви министърът.

Той изтъкна, че страната ни трябва да подобри значително техническите си възможности за защита. И отправи критики към състоянието на системите за сигурност при встъпването на екипа му в управлението. По думите му в момента с бързи темпове се изграждат нови възможности за противодействие на дронове както в МВР, така и в армията. Целта е да бъде осигурена по-добра защита на стратегическите обекти и морската граница.

По повод позицията на Сметната палата по подадения от него сигнал, свързан с Делян Пеевски, демерджиев коментира: „Всяка институция в България ще има възможност да покаже дали е готова да промени подхода си и да работи в интерес на гражданите и държавността, или ще продължи да брани модела "Пеевски - Борисов"".

А действията на председателя на Сметната палата Димитър Главчев, който препрати сигнала до НАП и призова министъра да прочете внимателно отговора на институцията, Демерджиев заяви: „Честно да ви кажа, не ме трогват призивите на Главчев. Аз съм адвокат с 26-годишна кариера и съм се явявал по хиляди дела. Много добре разбирам закона, за разлика от други, които просто имат юридическо образование".

Той беше категоричен, че Сметната палата е трябвало да предприеме действия по-бързо, вместо отново да препраща сигнала към НАП, след като самият той вече е обявил, че го е изпратил там. „Припомням, че Сметната палата не намери причина и да провери фактите, изнесени от мен. Наложи се да подавам нарочен сигнал и след като го направих, трябваше да чакаме три месеца за произнасяне по него. За мен тези действия в никакъв случай не отговарят на добрите стандарти за работа на една институция", коментира министърът. И допълни, че според него компетентността по случая е трябвало да бъде прехвърлена към Комисията за противодействие на корупцията.

На въпрос дали действията на институциите ограничават възможностите на МВР да се бори с корупцията, министърът посочи, че вече има сериозни обвинения срещу хора, за които твърди, че са участвали в източването на значителни публични средства. Според него проблемът е, че в държавата липсват достатъчно институции, които да работят независимо и енергично в рамките на своите правомощия.

Демерджиев коментира и задържането на кметовете на Белица и Сунгурларе, чиито мерки за неотклонение впоследствие бяха променени на домашен арест. По думите му разследването е започнало много преди изборите и няма връзка с предизборната кампания. Той обясни, че първоначално проверките са били свързани с ВиК - Бургас, а впоследствие е установено дружество, пряко свързано с един от кметовете. Фирмата е спечелила стотици обществени поръчки в страната за значителни суми, но според събраните данни не е изпълнила докрай задълженията си по тях. Той уточни, че разследването продължава, тъй като все още трябва да бъде изяснена цялата верига. Министърът категорично отхвърли твърденията, че действията на МВР са били съобразени с изборите.

Относно бомбените заплахи към самолети, включително трите случая с полети през миналата седмица - Демерджиев съобщи, че всеки сигнал му се докладва и че МВР работи съвместно с партньорските служби. По думите му случаите на бомбени заплахи в България имат „странна цикличност" и се появяват в определени моменти. „Това ни кара да сме особено внимателни и да извършваме много, много старателни проверки. Разбира се, хората, които се занимават с това, също са направили необходимото, за да прикрият следите си, но работим по тази тема и вярвам, че ще има резултати", каза министърът.

Демерджиев съобщи и за развитие по две убийства, попаднали във фокуса на общественото внимание. По думите му има установени и задържани извършители, както и доказателства по случаите. „За първи път имаме задържани извършители и категорични доказателства както по убийството на Слави Бинев, така и по убийството на господин Илиян Филипов в Пловдив", заяви Демерджиев. Той допълни, че разследващите продължават да изясняват всички обстоятелства около двете престъпления, включително фактите, които може да са способствали за извършването им.