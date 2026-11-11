Персонален НОИ от "24 часа": Възрастта за ранно пенсиониране на учители се вдига всяка година, докато стигне 62 г.

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

Здравейте, през 2026 г. навърших 59 години, родена съм на 26.07.1967 г. Към момента имам 26 години 9 месеца и 23 дни трудов стаж. Работила съм само като начален учител. Кога мога да се възползвам от ранното пенсиониране? Знам, че до навършване на реалната възраст за пенсиониране ще получавам пенсия от учителския фонд. Радостина Тодорова

Учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно специалната разпоредба на чл. 69в от Кодекса за социално осигуряване, която предвижда по-благоприятни от общите условия за пенсиониране.

През 2026 г. жените, осигурени на учителска длъжност, придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на 59 години и 6 месеца, при условие че имат учителски осигурителен стаж от 25 години и 8 месеца. От първия ден на всяка следваща календарна година (до достигането на 62-годишна възраст за жените и за мъжете) възрастта за пенсиониране се увеличава, като нарастването за жените е с по 2 месеца до 2029 г. и с по 3 месеца от 2030 г. Не се повишава размерът на необходимия за пенсиониране учителски осигурителен стаж. Видно от същата разпоредба, към датата на изпълнение на посочените условия за пенсиониране лицето трябва да заема учителска длъжност.

На учителите, които отговарят на условията в разпоредбата, се отпуска срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд (УчПФ). Размерът на тази пенсия, определен по общия ред, приложим за пенсиите за трудова дейност, се намалява с 0,1% за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на основната пенсионна възраст за придобиване право на пенсия. Пенсията се изплаща в намален размер от УчПФ до навършване на общата пенсионна възраст от лицето, след което се трансформира в пожизнена пенсия, която се изплаща за сметка на фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване и намалението на размера отпада.

Съгласно предоставените от вас данни вие ще изпълните условията за ранно пенсиониране на 26.03.2027 г., когато навършвате възраст 59 г. и 8 месеца и при условие че към тази дата имате придобит 25 г. и 8 месеца учителски осигурителен стаж и заемате учителска длъжност.