Падна джакпотът от 1,67 млн. евро в „Тото 2 – 6/49", спечели го някой от Белово

Късметлията спечели с обикновен фиш за 3,60 евро, попълнен с четири стандартни комбинации от по шест числа. Това е вторият паднал джакпот за месеца и шестият от началото на годината

Белово вече има своя повод за гордост – 156-ият тото милионер на България е от града! В емоционалния тираж № 88 на Спорт Тото на ДП „Български спортен тотализатор" (БСТ) късметлията спечели джакпота в „Тото 2 – 6/49" на стойност 1 668 633 евро, съобщиха от Българския спортен тотализатор.

Голямата печалба идва с комбинацията 7, 19, 27, 28, 29, 47, а залогът е направен с четири стандартни комбинации от по шест числа – по една във всяка от четирите игрални зони на фиша. Стойността му е само 3,60 евро. Поредният щастлив финал в „Тото 2 – 6/49" още веднъж показа, че големите печалби могат да дойдат и с обикновен фиш и стандартна комбинация.

Това е вторият спечелен джакпот в рамките на месеца и шестият от началото на 2026 г. Екипът на Българския спортен тотализатор пожелава на новия милионер здраве, радост, както и мъдрост при вземането на решения с новото финансово състояние.

В следващия тираж джакпотът в „Тото 2 – 6/49" ще стартира от 1 500 000 евро, а прогнозната му стойност се очаква да надхвърли 1 580 000 евро.

Освен че предлага възможност за атрактивни печалби в игрите на Тото 1, Тото 2 и Държавна лотария, БСТ има важна обществена мисия – да подкрепя българския спорт и култура. Екипът на предприятието благодари на всички свои участници и почитатели за доверието и ги призовава да играят и подаряват отговорно.