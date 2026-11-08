Ива Михайлова иска да се включи онлайн в заседанието на съда в Кочани в понеделник

Ива Михайлова е поискала да участва в делото срещу нея утре в Кочани по видеоконферетна връзка. Очаква се да бъдат разгледани две експертизи, според които насрещно идващият автомобил е навлязъл в лентата на Ива и е причинил катастрофата.

Лечението на младата жена в България е започнало, но е възможно да се наложи операция в Израел. Случаят беше повдигнат през месец май. Имаше реакции на президента, правителството, външното министерство, а депутати от всички парламентарни групи започнаха да наблюдават лично процеса в Кочани.

От три седмици Ива Михайлова е на активно лечение и рехабилитация. На този етап никой не може да прогнозира колко дълго ще продължи този процес.

„За съжаление имам трайни последици, които ми пречат в ежедневието, и в момента се опитваме да ги оправим с докторите тук. Причината е именно липсата на рехабилитация, която ми отказваха месеци наред в Кочани", посочи тя пред БНТ.

„Между другото, много исках да си кръстосам краката, но не се чувствам комфортно по този начин именно заради гръбнака и затова съм така", споделя Михайлова и казва, че са ѝ забранили да прави това.

„То вече има следи и те ще останат. И ми казаха даже, че и с интервенция няма как да се промени изтръпването в крайниците и някои други неща. Ако докторите не се справят тук, ме препращат в Израел", казва тя.

Ива споделя, че последните месеци в Кочани е била подложена на непрекъснати проверки от страна на полицията.

„По всякакви възможни начини. Както съм казвала, полиция постоянно пред дома ми, обиски вкъщи, дронове. Когато излизам навън някъде, винаги има човек, който ме следи. Дали ще е от полицията или от службите, без значение. Просто винаги има някой. Когато се изявих като българка, тогава вече започна целият тормоз от тяхна страна", коментира Михайлова.

„С желанието за свобода, за лечение и за това да съм у дома постигнахме това, което искахме", разказва тя относно това как е тръгнала от Кочани към България.

Споделя, че към момента никой от Република Северна Македония не опитва да се свързва с нея и не получава никакви съобщения. Иска да продължи да участва в заседанията на делото срещу нея, а не то да бъде гледано в нейно отсъствие.

„Моят адвокат е подал молба аз да мога да участвам онлайн оттук. Така че очакваме да видим дали прокуратурата и съдът ще приемат тази наша молба да се включа и аз онлайн", заявява Ива Михайлова.

На заседанието утре ще бъдат изслушвани две вещи лица, направили две експертизи, които доказвате, че вината за катастрофата не е на Ива, тъй като насрещно идващия автомобил е навлязъл с над 50 сантиметра в нейната лента и е ударил колата й.

Ива Михайлова, обвинена за тежка катастрофа с един загинал и няколко ранени, ще бъде съдена задочно в Северна Македония. Решението е взето от Районния съд в Кочани по предложение на прокуратурата, тъй като обвиняемата не е открита от властите. Следващото съдебно заседание е насрочено за утре - 9 ноември.

Михайлова е обвинена за катастрофата от 7 октомври миналата година на скоростния път Щип – Кочани, край Горно Подлог, при която един човек загина, а няколко души бяха ранени.

След произшествието на Михайлова са наложени ограничения, забраняващи ѝ да напуска Северна Македония. Междувременно здравословното ѝ състояние се е влошило, поради което тя настояваше да получи специализирано медицинско лечение в България.

От 12 октомври Михайлова е в България, където заяви, че е дошла, за да получи необходимото медицинско лечение. Тогава тя разказа, че е преминала границата законно заедно с адвоката си, като е представила личната си карта. Македонското МВР обаче съобщи, че в системата за граничен контрол няма данни за регистрирано излизане на жената от страната или за влизането ѝ в България.

За Михайлова е издадена национална и международна заповед за издирване.

В съобщението от Интерпол – Скопие се посочва, че тя е подсъдима за нарушение на правилата за движение по пътищата – престъпление, предвидено в член 300 от Наказателния кодекс на Северна Македония. На същата дата, 13 октомври 2026 г., съдът в Кочани е издал заповед за 30-дневен арест, който ще започне да се изпълнява след задържането ѝ.

С последното решение делото срещу нея ще може да продължи и без физическото ѝ присъствие в съдебната зала.

Завръщането на Михайлова в България изненада българските и северномакедонските власти като мина границата без знанието им и въпреки забраната да напуска родното Кочани.

Оказа се обаче, че официално нито България, нито Северна Македония знае как е станало това. Още в първите дни след катастрофата, заради която е подсъдима, властите там отнемат личните ѝ документи - и българските, и северномакедонските, и ѝ налагат забрана да напуска Кочани.